Megbíztak a könyvelőben, öreg hiba volt: milliós tündérmesének dőlt be a debreceni házaspár

A vádirat szerint a sértett házaspár régóta jó viszonyban állt a vádlottal, mindemellett az asszony könyvelést is végzett nekik. Ezt a kialakult jó kapcsolatot kihasználva a vádlott Debrecenben, 2022. januárjában azzal kereste meg a sértetteket, hogy az unokájának Budapesten szeretne lakást vásárolni és ahhoz sürgősen szüksége lenne 5 millió forint kölcsönre. A sértettek bízva a vádlottban a közös jövedelmükből 2022. március 23-án 5 millió forintot átutaltak a vádlott által megadott bankszámlaszámra – számolt be a csalási ügyről a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség 2025. szeptember 2-án.

Csalás miatt kell felelnie a debreceni nőnek

Mint írták, a vádlott ígértetett tett arra, hogy a lakásvásárláshoz hitelt vesz fel és abból a kölcsönkért pénzt 2022. áprilisáig visszafizeti. A határidő leteltét követően a sértettek időközönként rákérdeztek arra, hogy az asszony mikor fogja visszafizetni nekik az 5 millió forintot, azonban a vádlott a sértetteket különböző indokokra hivatkozással mindig csak hitegette, majd egy fél év eltelte után elérhetetlenné vált. A vádlottnak nem állt szándékában lakás vásárlása, a kölcsönkért összeget a saját céljaira fordította.

Az ügyben a nyomozást a Debreceni Rendőrkapitányság folytatta le.

A Debreceni Járási Ügyészség a vádlott ellen két rendbeli nagyobb kárt okozó csalás bűntette miatt emelt vádat a Debreceni Járásbíróságon. A büntetővégzés meghozatalát célzó vádiratban indítványt tett arra, hogy a járásbíróság tárgyalás lefolytatása nélkül, az iratok tartalma alapján a vádlottat intézkedésként bocsássa próbára.

