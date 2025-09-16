szeptember 16., kedd

Döbbenet!

1 órája

Vadnyugatot csináltak Debrecenből is, most kiengedik a rettegett bűnbanda egyik tagját!

Húsz évet kapott, de további bűncselekmények miatt a büntetése 23 évre tolódott ki. Most szabadon engedik a bűnbanda egyik leghírhedtebb tagját.

Haon.hu

Rövid időn belül kiengedik a fegyházból a zálogházi rablóbanda egyik oszlopos tagját, Horváth Szilárdot – értesült a Magyar Nemzet. Mint szeptember 15-én írták, a férfit rablásokért és egy biztonsági őr kivégzéséért ítélték el, több mint húsz évet kapott, nevét még a móri mészárlással is összefüggésbe hozták, bár ahhoz nem volt köze. A bűnbanda annak idején a cívisvárosban is tevékenykedett.

bűnbanda
Vadnyugatot csináltak a Tócóskertből is, most kiengedik a rettegett bűnbanda egyik tagját
Forrás: Magyar Nemzet

Debrecenben is lecsapott korábban a bűnbanda

A zálogházakra specializálódott társaság onnan kapta a nevét, hogy tagjai 2000-ben és 2001-ben tizenöt fegyveres rablást követtek el zálogházak ellen, Scorpio típusú gépfegyverekkel és pisztolyokkal. 

Mindezt a fővárosban, valamint vidéki városokban: Gyöngyösön, Dunaújvárosban, Székesfehérváron, Karcagon, Debrecenben, Oroszlányban és Miskolcon. A rablások során több százmillió forintot és arany ékszereket zsákmányoltak.

Az MTI egykori tudósítása szerint Debrecenben 2001. augusztus 14-én délelőtt a Tócoskert tér 7. szám alatt található zálogházat rabolták ki, a széfből mintegy 35-40 millió forint értékű ékszert vittek el. A rablók egy fegyvernek látszó tárggyal arra kényszerítették az üzlet egyik alkalmazottját, hogy nyissa ki a páncélszekrényt. A rendőrség a rablást követően nem sokkal a közelben megtalálta a négy tettes által használt autót.

A 2001. augusztus 27-én elkövetett miskolci fegyveres támadásban a banda rosszul mérlegelt: menekülés közben Lillafürednél tűzpárbajba keveredtek az őket üldöző rendőrökkel, s a csapat egyik tagját meglőtték. 

A férfit elfogták, ezért a banda szabadon lévő tagjai nem próbálkoztak újabb zálogház kirablásával. 

A bűnbanda tagja volt Farkas Róbert is, akiről úgy tudni, már nem él.

Alsónadrágban adta fel magát

A 2002. május 9-én történt, nyolc halálos áldozatot követelő móri rablógyilkosság után a nyomozók Horváthot, valamint Farkas Róbertet hozták összefüggésbe a brutális bűntettel. Az országos felhívás hatására Horváth Szilárd inkább úgy döntött, hogy feladja magát egy alsónadrágban, hogy mindenki láthassa, nincs nála fegyver. További részletek a Magyar Nemzet cikkében olvashatók.

