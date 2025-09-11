szeptember 11., csütörtök

Gyilkosság

1 órája

Megölte a feleségét, majd magával is végzett a hajdú-bihari férfi

Napra pontosan egy éve történt a szörnyű tragédia Hajdú-Biharban. A böszörményi feleséggyilkosként hírhedtté férfi halálra szúrta párját, majd mint hónapokkal később kiderült, a saját életének is véget vetett.

Haon.hu

Hónapokig keresték, majd egy ismeretlen holttestet azonosításával zárult le a böszörményi feleséggyilkos ügye, aki szeptember 11-én este Hajdúböszörményben egy késsel többször is megszúrta a feleségét és az anyósát. A 32 éves nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már nem lehetett megmenteni, a helyszínen életét vesztette, az 55 éves anyját a mentősök kórházba szállították. A férfi a gyilkosság után elmenekült a helyszínről, és magával vitte feleségével közös gyereküket, a rendőrök a 4 éves kisfiút a férfi egyik ismerősénél sértetlenül megtalálták.

A környéken lakók megdöbbentek az eset miatt, voltak, akik gyerekkoruktól kezdve ismerték az áldozatot. A helyiek azt mondták, semmit sem láttak, csak azt vették észre, hogy szerdán este fél tíz tájban lezárták az utcát a rendőrök. Egyesek szerint nem volt semmi probléma az érintett családdal, amennyire tudni lehet, rendezett anyagiak közt éltek.

 Mások viszont úgy tudják, a család életét korábban is terhelték veszekedések, előfordultak heves viták és hangos szóváltások a felek között. A környékbeliek információi szerint a '82-es születésű elkövető büntetett előéletű, korábban több évet töltött börtönben.

Hónapokig keresték a böszörményi feleséggyilkost

Hajtóvadászat indult a férfi ellen, Európa legkeresettebb bűnözői közé is bekerült, sőt 2025. április elején egymillió forintos nyomravezetői díjat ajánlott fel a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője annak, aki a hajdúböszörményi feleséggyilkos tartózkodási helyével kapcsolatban olyan pontos adatokkal rendelkezik, amelyek segítségével az elkövető kézre keríthető.

Szakértők is megszólaltak, a rendőrség azt sem tartotta kizártnak, hogy a férfi miután ráébredt a tettének a súlyára, véget vetett az életének. Azonban hosszú hónapokon át mégsem érkeztek hírek az elkövetőről, az egymillió forintos nyomravezető díj ellenére sem. 

Június elején közölte a rendőrség, hogy azonosították a hajdúböszörményi gyilkosság elkövetőjének holttestét. Az előzményekhez hozzátartozik az, hogy járókelők bukkantak egy holttestre április 24-én Ebesnél, a vasúti sínek mellett. Megkeresésünkre május elején azt közölte a rendőrség, az elsődleges vizsgálatok alapján az elhunyt feltételezhetően hónapok óta lehetett ott és a ruházata alapján arra lehet következtetni, hogy férfi volt.

Egy hónap múlva, június 3-án tudatta a hatóság, az eljárás során kiderült, hogy a holttest DNS-profilja, valamint egyedi azonosításra alkalmas jegyei megegyeznek a hajdúböszörményi emberölés tettesével:

Beigazolódott az, amit korábban sejteni lehetett: nyomozás adatai szerint sem idegenkezűség, sem bűncselekmény gyanúja nem merült fel, a férfi a cselekmény után közvetlenül önkezével vetett véget életének.  

30 kilométerre a gyilkosság helyszínétől a vonat elé léphetett, de azért nem vették akkor észre, mert a mozdonynak csak a széle csaphatta el, ezért repült be a bokrok közé. Mivel a feleséggyilkos öngyilkos lett, a rendőrök lezárták a nyomozást – hangzott el a Tények egyik riportjában.

A nyomravezetői díj pedig nem került senkihez, mivel a bejelentés egy ismeretlen holttest megtalálásáról érkezett.

