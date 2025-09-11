Megölte a feleségét, majd magával is végzett a hajdú-bihari férfi

Hónapokig keresték, majd egy ismeretlen holttestet azonosításával zárult le a böszörményi feleséggyilkos ügye, aki szeptember 11-én este Hajdúböszörményben egy késsel többször is megszúrta a feleségét és az anyósát. A 32 éves nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már nem lehetett megmenteni, a helyszínen életét vesztette, az 55 éves anyját a mentősök kórházba szállították. A férfi a gyilkosság után elmenekült a helyszínről, és magával vitte feleségével közös gyereküket, a rendőrök a 4 éves kisfiút a férfi egyik ismerősénél sértetlenül megtalálták.

A böszörményi feleséggyilkost hónapokig keresték, végül holtan találták meg

Forrás: Illusztráció/MW-archív

A környéken lakók megdöbbentek az eset miatt, voltak, akik gyerekkoruktól kezdve ismerték az áldozatot. A helyiek azt mondták, semmit sem láttak, csak azt vették észre, hogy szerdán este fél tíz tájban lezárták az utcát a rendőrök. Egyesek szerint nem volt semmi probléma az érintett családdal, amennyire tudni lehet, rendezett anyagiak közt éltek.

Mások viszont úgy tudják, a család életét korábban is terhelték veszekedések, előfordultak heves viták és hangos szóváltások a felek között. A környékbeliek információi szerint a '82-es születésű elkövető büntetett előéletű, korábban több évet töltött börtönben.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Hónapokig keresték a böszörményi feleséggyilkost

Hajtóvadászat indult a férfi ellen, Európa legkeresettebb bűnözői közé is bekerült, sőt 2025. április elején egymillió forintos nyomravezetői díjat ajánlott fel a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője annak, aki a hajdúböszörményi feleséggyilkos tartózkodási helyével kapcsolatban olyan pontos adatokkal rendelkezik, amelyek segítségével az elkövető kézre keríthető.

Szakértők is megszólaltak, a rendőrség azt sem tartotta kizártnak, hogy a férfi miután ráébredt a tettének a súlyára, véget vetett az életének. Azonban hosszú hónapokon át mégsem érkeztek hírek az elkövetőről, az egymillió forintos nyomravezető díj ellenére sem.

Június elején közölte a rendőrség, hogy azonosították a hajdúböszörményi gyilkosság elkövetőjének holttestét. Az előzményekhez hozzátartozik az, hogy járókelők bukkantak egy holttestre április 24-én Ebesnél, a vasúti sínek mellett. Megkeresésünkre május elején azt közölte a rendőrség, az elsődleges vizsgálatok alapján az elhunyt feltételezhetően hónapok óta lehetett ott és a ruházata alapján arra lehet következtetni, hogy férfi volt.