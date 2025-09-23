szeptember 23., kedd

Tekla névnap

28°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

4 órája

Másfél milliós büntetést szórtak ki a rendőrök Hajdúnánásnál, fotókon a hajmeresztő mutatvány

Címkék#Hajdúnánási Autópálya Alosztály#M3-as autópálya#bírság#hajdúnánás

A mérlegelések során hamar kiderült, hogy túlsúlyosak a szerelvények. Súlyos bírságokat osztottak ki a hajdú-bihari rendőrök.

Haon.hu

A Hajdúnánási Autópálya Alosztály munkatársai a hétvégén három túlsúlyos járműszerelvényt is megállítottak az M3-as autópályán – számolt be róla közösségi oldalán a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség. Mint írják az egyiknél 720, a másiknál 1300, míg a harmadiknál 3420 kilogramm túlsúlyt eredményezett a rakomány.

Súlyos bírságokat osztottak ki a hajdú-bihari rendőrök
Súlyos bírságokat osztottak ki a hajdú-bihari rendőrök
Forrás: Facebook / Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Kollégáik a sofőrökkel szemben összesen 1.650.000 forint közigazgatási bírságot szabtak ki, majd a jogsértés megszüntetéséig, illetve a bírság megfizetéséig visszatartották őket.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu