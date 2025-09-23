Másfél milliós büntetést szórtak ki a rendőrök Hajdúnánásnál, fotókon a hajmeresztő mutatvány

A Hajdúnánási Autópálya Alosztály munkatársai a hétvégén három túlsúlyos járműszerelvényt is megállítottak az M3-as autópályán – számolt be róla közösségi oldalán a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség. Mint írják az egyiknél 720, a másiknál 1300, míg a harmadiknál 3420 kilogramm túlsúlyt eredményezett a rakomány.

Súlyos bírságokat osztottak ki a hajdú-bihari rendőrök

Forrás: Facebook / Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség

Kollégáik a sofőrökkel szemben összesen 1.650.000 forint közigazgatási bírságot szabtak ki, majd a jogsértés megszüntetéséig, illetve a bírság megfizetéséig visszatartották őket.

