Másfél milliós büntetést szórtak ki a rendőrök Hajdúnánásnál, fotókon a hajmeresztő mutatvány
A mérlegelések során hamar kiderült, hogy túlsúlyosak a szerelvények. Súlyos bírságokat osztottak ki a hajdú-bihari rendőrök.
A Hajdúnánási Autópálya Alosztály munkatársai a hétvégén három túlsúlyos járműszerelvényt is megállítottak az M3-as autópályán – számolt be róla közösségi oldalán a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség. Mint írják az egyiknél 720, a másiknál 1300, míg a harmadiknál 3420 kilogramm túlsúlyt eredményezett a rakomány.
Kollégáik a sofőrökkel szemben összesen 1.650.000 forint közigazgatási bírságot szabtak ki, majd a jogsértés megszüntetéséig, illetve a bírság megfizetéséig visszatartották őket.
