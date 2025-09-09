Ízirájder, öcsém! Lesből csaptak le a rendőrök a motorosra Hajdú-Biharban, alig győzték összeszámolni a büntetést! – videóval

Egy férfi múlt héten Hajdúböszörményben gondolta úgy, hogy a kanyarodósávból, irányjelzés nélkül, forgalomtól elzárt területen, a tilos jelzés ellenére előz meg járműveket; mindezt a rendőrök szeme láttára – számolt be róla közösségi oldalán a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség. Mint írják, azonnal utána mentek, és a nem mindennapi manővert kollégáink is „díjazták”. Összesen 158 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki neki, és a szabálysértések miatt is eljárás indult ellene.

A hajdúböszörményi sofőr ellen szabálysértések miatt is eljárás indult, és nem kis bírságot is kapott

Forrás: Facebook / Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság ezúton is felhívja a figyelmet, hogy a közlekedési szabályok betartásával, kellő körültekintéssel elkerülhetőek a balesetek!

…Hogy mindenki hazaérjen!

