Ízirájder, öcsém! Lesből csaptak le a rendőrök a motorosra Hajdú-Biharban, alig győzték összeszámolni a büntetést! – videóval
A rendőrök pontosan látták az elképesztő manővert. A hajdúböszörményi sofőr ellen szabálysértések miatt is eljárás indult, és nem kis bírságot is kapott.
Egy férfi múlt héten Hajdúböszörményben gondolta úgy, hogy a kanyarodósávból, irányjelzés nélkül, forgalomtól elzárt területen, a tilos jelzés ellenére előz meg járműveket; mindezt a rendőrök szeme láttára – számolt be róla közösségi oldalán a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség. Mint írják, azonnal utána mentek, és a nem mindennapi manővert kollégáink is „díjazták”. Összesen 158 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki neki, és a szabálysértések miatt is eljárás indult ellene.
A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság ezúton is felhívja a figyelmet, hogy a közlekedési szabályok betartásával, kellő körültekintéssel elkerülhetőek a balesetek!
…Hogy mindenki hazaérjen!
