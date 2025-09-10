szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

26°
+25
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fotókkal, videóval!

1 órája

4 milliós fogás Hajdú-Biharban – hetekig kergették, most elkapták a tökéletes betörőalkatú rosszfiút

Címkék#rendőrség#lopás#debrecen#police#tócóskert#tolvaj#betörés

A zsákmányolt pénznél és értéktárgyaknál már csak a bűnlajstroma nyúlt hosszabbra a hajdúhadházi férfinak. Elképesztő betöréshullám végére tettek pontot a debreceni rendőrök.

Haon.hu

A debreceni rendőrök elfogtak egy hajdúhadházi férfit, akinek a nevéhez kilenc betörés is köthető – számolt be róla szerdán a police.hu. Mint kiderült, a rendőrségre augusztusban több helyről is érkezett bejelentés Debrecenben, Tégláson, valamint Hajdúhadházon elkövetett lopásokról. A nyomozók azonnal munkához láttak, adatokat gyűjtöttek és tanúkat hallgattak meg. 

4 milliós fogás Hajdú-Biharban – hetekig kergették betörések miatt, most elkapták a tökéletes betörőalkatú rosszfiút
4 milliós fogás Hajdú-Biharban – hetekig kergették betörések miatt, most elkapták a tökéletes betörőalkatú rosszfiút
Forrás: police.hu

Erőfeszítéseik eredményre vezettek, ugyanis sikerült összekötniük a város több pontján, különböző módszerrel elkövetett bűncselekményeket. Nem sokkal később pedig beazonosították az elkövetőt, egy 26 éves férfit, aki főként üzleteket szemelt ki. A bűnügyesek akciót szerveztek a kézre kerítésére és szeptember 9-én elfogták, majd előállították a rendőrkapitányságra.  

A nyomozás adatai szerint a hajdúhadházi lakos közel 4 millió forint kárt okozott.

A kutatások során pedig több a betörésekből származó értéktárgyat is megtaláltak és lefoglaltak tőle. A rendőrök a férfit gyanúsítottként kihallgatták és őrizetbe vették. A férfi beismerő vallomást tett, lopás miatt kell felelnie – tudatta közleményében a rendőrség.

Rendőrkézre került a Tócóskerten végigsöprő tolvaj

Fotók: police.hu

Elképesztő részletek derültek ki debreceni betörésekről

A betöréshullám híre szerkesztőségünkhöz is eljutott, mint megtudtuk, jelentős károk keletkeztek az érintett üzletekben. A Tócóskertben egy élelmiszerboltot, a Kishegyesi úton egy fodrászüzletet is kiszemelt magának a hajdúhadházi férfi.

Sajnos mindenünk odalett a lopás során

– közölte az eset után az üzlet tulajdonosa.

A tócóskerti élelmiszerboltban történt betörést követően megdöbbentő részleteket osztott meg velünk a bolt tulajdonosa:

A hajdúhadházi férfi elfogása után egy videót is közzétett a rendőrség:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu