4 milliós fogás Hajdú-Biharban – hetekig kergették, most elkapták a tökéletes betörőalkatú rosszfiút

A debreceni rendőrök elfogtak egy hajdúhadházi férfit, akinek a nevéhez kilenc betörés is köthető – számolt be róla szerdán a police.hu. Mint kiderült, a rendőrségre augusztusban több helyről is érkezett bejelentés Debrecenben, Tégláson, valamint Hajdúhadházon elkövetett lopásokról. A nyomozók azonnal munkához láttak, adatokat gyűjtöttek és tanúkat hallgattak meg.

4 milliós fogás Hajdú-Biharban – hetekig kergették betörések miatt, most elkapták a tökéletes betörőalkatú rosszfiút

Forrás: police.hu

Erőfeszítéseik eredményre vezettek, ugyanis sikerült összekötniük a város több pontján, különböző módszerrel elkövetett bűncselekményeket. Nem sokkal később pedig beazonosították az elkövetőt, egy 26 éves férfit, aki főként üzleteket szemelt ki. A bűnügyesek akciót szerveztek a kézre kerítésére és szeptember 9-én elfogták, majd előállították a rendőrkapitányságra.

A nyomozás adatai szerint a hajdúhadházi lakos közel 4 millió forint kárt okozott.

A kutatások során pedig több a betörésekből származó értéktárgyat is megtaláltak és lefoglaltak tőle. A rendőrök a férfit gyanúsítottként kihallgatták és őrizetbe vették. A férfi beismerő vallomást tett, lopás miatt kell felelnie – tudatta közleményében a rendőrség.