4 milliós fogás Hajdú-Biharban – hetekig kergették, most elkapták a tökéletes betörőalkatú rosszfiút
A zsákmányolt pénznél és értéktárgyaknál már csak a bűnlajstroma nyúlt hosszabbra a hajdúhadházi férfinak. Elképesztő betöréshullám végére tettek pontot a debreceni rendőrök.
A debreceni rendőrök elfogtak egy hajdúhadházi férfit, akinek a nevéhez kilenc betörés is köthető – számolt be róla szerdán a police.hu. Mint kiderült, a rendőrségre augusztusban több helyről is érkezett bejelentés Debrecenben, Tégláson, valamint Hajdúhadházon elkövetett lopásokról. A nyomozók azonnal munkához láttak, adatokat gyűjtöttek és tanúkat hallgattak meg.
Erőfeszítéseik eredményre vezettek, ugyanis sikerült összekötniük a város több pontján, különböző módszerrel elkövetett bűncselekményeket. Nem sokkal később pedig beazonosították az elkövetőt, egy 26 éves férfit, aki főként üzleteket szemelt ki. A bűnügyesek akciót szerveztek a kézre kerítésére és szeptember 9-én elfogták, majd előállították a rendőrkapitányságra.
A nyomozás adatai szerint a hajdúhadházi lakos közel 4 millió forint kárt okozott.
A kutatások során pedig több a betörésekből származó értéktárgyat is megtaláltak és lefoglaltak tőle. A rendőrök a férfit gyanúsítottként kihallgatták és őrizetbe vették. A férfi beismerő vallomást tett, lopás miatt kell felelnie – tudatta közleményében a rendőrség.
Elképesztő részletek derültek ki debreceni betörésekről
A betöréshullám híre szerkesztőségünkhöz is eljutott, mint megtudtuk, jelentős károk keletkeztek az érintett üzletekben. A Tócóskertben egy élelmiszerboltot, a Kishegyesi úton egy fodrászüzletet is kiszemelt magának a hajdúhadházi férfi.
Sajnos mindenünk odalett a lopás során
– közölte az eset után az üzlet tulajdonosa.
A tócóskerti élelmiszerboltban történt betörést követően megdöbbentő részleteket osztott meg velünk a bolt tulajdonosa:
Feltört üzletek, elkeseredett vállalkozók – betöréshullám söpört végig a debreceni lakótelepen
A hajdúhadházi férfi elfogása után egy videót is közzétett a rendőrség:
