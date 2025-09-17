2 órája
Ez durva! Leszakadt az utánfutó egy kamionról Berettyóújfalu térségében!
Pillanatok alatt megtörténhet a baj. Ráadásul nem ez volt az egyetlen baleset kedden Hajdú-Biharban.
Árokba csúszott egy kamion által húzott utánfutó Báránd és Berettyóújfalu között kedden, a 42-es számú főúton – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint kiderült, a helyszínre a püspökladányi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik átvizsgálták a járművet és biztosították a területet. A balesetben senki sem sérült meg.
Egy személyautó került a vízbe Komádi közelében, ezért kérték a tűzoltók segítségét kedd délután. A komádi önkormányzati és a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók a jármű vezetőjét kimentették a vízből és átadták a mentőszolgálatnak.
Az autó kiemelése miatt a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesületre is szükség volt. Végül a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával és egy munkagép segítségével kiemelték a tűzoltók a járművet a vízből. Az autó vezetőjét a mentőszolgálat kórházba szállította.
Egy autót emeltek ki a tűzoltók Sebes-Körös folyóbólFotók: Tóth Imre
Egyéb beavatkozások kedden:
- Kedden százötven csutkabála égett Hajdúhadházon, a Czégény úton. A hajdúböszörményi és a debreceni hivatásos tűzoltókat riasztották, akik két vízsugárral és erőgép segítségével oltották el a lángokat.
- Összehordott szemét égett egy melléképületben Debrecenben, a Luther utcában, emiatt riasztották a debreceni hivatásos tűzoltókat. Az egység két vízsugárral oltotta el a lángokat, A mentőszolgálat pedig egy embert kórházba szállított.
