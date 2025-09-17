Ez durva! Leszakadt az utánfutó egy kamionról Berettyóújfalu térségében!

Árokba csúszott egy kamion által húzott utánfutó Báránd és Berettyóújfalu között kedden, a 42-es számú főúton – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint kiderült, a helyszínre a püspökladányi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik átvizsgálták a járművet és biztosították a területet. A balesetben senki sem sérült meg.

Árokba csúszott egy kamion által húzott utánfutó Báránd és Berettyóújfalu között

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Ez is érdekelheti:

Egy személyautó került a vízbe Komádi közelében, ezért kérték a tűzoltók segítségét kedd délután. A komádi önkormányzati és a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók a jármű vezetőjét kimentették a vízből és átadták a mentőszolgálatnak.