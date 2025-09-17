szeptember 17., szerda

Ez durva! Leszakadt az utánfutó egy kamionról Berettyóújfalu térségében!

Pillanatok alatt megtörténhet a baj. Ráadásul nem ez volt az egyetlen baleset kedden Hajdú-Biharban.

Haon.hu

Árokba csúszott egy kamion által húzott utánfutó Báránd és Berettyóújfalu között kedden, a 42-es számú főúton – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint kiderült, a helyszínre a püspökladányi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik átvizsgálták a járművet és biztosították a területet. A balesetben senki sem sérült meg.

Árokba csúszott egy kamion által húzott utánfutó Báránd és Berettyóújfalu között
Árokba csúszott egy kamion által húzott utánfutó Báránd és Berettyóújfalu között
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Egy személyautó került a vízbe Komádi közelében, ezért kérték a tűzoltók segítségét kedd délután. A komádi önkormányzati és a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók a jármű vezetőjét kimentették a vízből és átadták a mentőszolgálatnak. 

Az autó kiemelése miatt a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesületre is szükség volt. Végül a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával és egy munkagép segítségével kiemelték a tűzoltók a járművet a vízből. Az autó vezetőjét a mentőszolgálat kórházba szállította.

Egy autót emeltek ki a tűzoltók Sebes-Körös folyóból

Fotók: Tóth Imre

Egyéb beavatkozások kedden:

  • Kedden százötven csutkabála égett Hajdúhadházon, a Czégény úton. A hajdúböszörményi és a debreceni hivatásos tűzoltókat riasztották, akik két vízsugárral és erőgép segítségével oltották el a lángokat.
  • Összehordott szemét égett egy melléképületben Debrecenben, a Luther utcában, emiatt riasztották a debreceni hivatásos tűzoltókat. Az egység két vízsugárral oltotta el a lángokat, A mentőszolgálat pedig egy embert kórházba szállított.

