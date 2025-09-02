„Égjetek, kutyák”! – így hagyta sorsára családját az emődi gyújtogató

Jogerősen is elítélték Debrecenben azt a borsodi férfit, aki benzinnel próbálta meg rágyújtani a fiára annak házát – derült ki a Debreceni Ítélőtábla keddi közleményéből. Az ügy kapcsán több felkavaró részlet is napvilágot látott. Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott 2023 júliusában a kora délutáni órákban, bódult állapotban, személygépkocsival elment egy borsodi kisvárosba a vele haragos viszonyban lévő fia családi házához. Ami ez után történt, arra nehéz szavakat találni...

Benzinnel töltött műanyag flakonnal próbálta meg felgyújtani a fia házát egy borsodi férfi

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Kiskorú gyermek is a helyszínen tartózkodott

Mint kiderült, az ittas férfi megtöltött egy fél literes műanyag flakont benzinnel, kanócot tömött a végébe, majd meggyújtotta azt és bedobta az udvarra, egyenesen a ház falának. Tette mindezt ráadásul egy „Égjetek kutyák!” felkiáltással, majd távozott a helyszínről.

Az égő flakon a ház faláról lepattant, és onnan a ház és a kerítés közötti előkert sóderrel leszórt részére esett. A vádlott fia az ingatlanban tartózkodott, észlelte a történteket.

Kiszaladt a házból és a szintén ott tartózkodó kiskorú unokatestvére segítségével eloltotta a sóderágyon mintegy 40-50 cm magasságban fellobbanó tüzet, majd a tűzoltóságot is értesítette.

Az első fokon eljárt Miskolci Törvényszék 2025 januárjában a vádlottat különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt 7 év fegyházbüntetésre és 7 év közügyektől eltiltásra ítélte, kizárta továbbá a feltételes szabadság kedvezményéből. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett.

Az emődi gyújtogatóként elhíresült férfi botrányosan viselkedett a miskolci bíróságon. Láthatóan nem örült a kameráknak, megdöbbentő dolgot csinált a vádlottak padján. A részletekről a boon.hu bírósági tudósításában olvashatnak.

– A vádlott cselekménye következtében személyi sérülés nem történt, anyagi kár nem keletkezett, a házfalnak dobott égő flakon nyomot sem hagyott. A vádlott az eseményeket internetes közösségi oldalán élőben közvetítette, mely során a ház meggyújtásával fenyegetőzött.