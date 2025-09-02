szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

31°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ember az ilyen?!

1 órája

„Égjetek, kutyák”! – így hagyta sorsára családját az emődi gyújtogató

Címkék#debreceni ítélőtábla#család#ítélet#tűz#tárgyalás

Nincs mentség arra, amit ez a férfi a fia házánál művelt, még kiskorú gyermek is volt a helyszínen! Az emődi gyújtogató ügyének részletei önmagukban is felkavaróak, hát még együtt...

Haon.hu

Jogerősen is elítélték Debrecenben azt a borsodi férfit, aki benzinnel próbálta meg rágyújtani a fiára annak házát – derült ki a Debreceni Ítélőtábla keddi közleményéből. Az ügy kapcsán több felkavaró részlet is napvilágot látott. Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott 2023 júliusában a kora délutáni órákban, bódult állapotban, személygépkocsival elment egy borsodi kisvárosba a vele haragos viszonyban lévő fia családi házához. Ami ez után történt, arra nehéz szavakat találni...

Benzinnel töltött műanyag flakonnal próbálta meg felgyújtani a fia házát egy borsodi férfi
Benzinnel töltött műanyag flakonnal próbálta meg felgyújtani a fia házát egy borsodi férfi
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Kiskorú gyermek is a helyszínen tartózkodott

Mint kiderült, az ittas férfi megtöltött egy fél literes műanyag flakont benzinnel, kanócot tömött a végébe, majd meggyújtotta azt és bedobta az udvarra, egyenesen a ház falának. Tette mindezt ráadásul egy „Égjetek kutyák!” felkiáltással, majd távozott a helyszínről.

Az égő flakon a ház faláról lepattant, és onnan a ház és a kerítés közötti előkert sóderrel leszórt részére esett. A vádlott fia az ingatlanban tartózkodott, észlelte a történteket. 

Kiszaladt a házból és a szintén ott tartózkodó kiskorú unokatestvére segítségével eloltotta a sóderágyon mintegy 40-50 cm magasságban fellobbanó tüzet, majd a tűzoltóságot is értesítette. 

Az első fokon eljárt Miskolci Törvényszék 2025 januárjában a vádlottat különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt 7 év fegyházbüntetésre és 7 év közügyektől eltiltásra ítélte, kizárta továbbá a feltételes szabadság kedvezményéből. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett.

Az emődi gyújtogatóként elhíresült férfi botrányosan viselkedett a miskolci bíróságon. Láthatóan nem örült a kameráknak, megdöbbentő dolgot csinált a vádlottak padján. A részletekről a boon.hu bírósági tudósításában olvashatnak.

– A vádlott cselekménye következtében személyi sérülés nem történt, anyagi kár nem keletkezett, a házfalnak dobott égő flakon nyomot sem hagyott. A vádlott az eseményeket internetes közösségi oldalán élőben közvetítette, mely során a ház meggyújtásával fenyegetőzött. 

A tűz közvetlenül veszélyeztette az érintett lakóházat, a benne tartózkodók – figyelemmel arra, hogy az eseményt észlelték és az épületet elhagyták – közvetett életveszélyben voltak. A Debreceni Ítélőtábla dr. Háger Tamás vezette tanácsa helybenhagyta az elsőfokú ítélete, amely jogerőre emelkedett – számolt be róla az ítélőtábla.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu