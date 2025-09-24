szeptember 24., szerda

Sziréna

1 órája

Kevés volt a 200 forint a debreceni sétálóutcán: csak jót akart a férfi, de egyből nekiestek

Nem ez volt az első ilyen ügyük. A debreceni sétálóutcán lett bántalmazás áldozata a gyalogló férfit.

Haon.hu

A két férfi fenyegetéssel szerzett pénzt egy gyalogostól, emellett korábbi bántalmazások miatt is bíróság elé állnak – számolt be róla a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség. Mint írják, a vádirat szerint az elkövetők 2025. január 26-án, este, egy debreceni sétálóutcában megállították az ott gyalogló férfit, és pénzt kértek tőle. A járókelő átadott egy 200 forintos érmét, de a vádlottak többet akartak szerezni. Egyikük a férfi mellé lépett, a másik pedig szemből megragadta sértett kabátját, és megfenyegette, ha nem ad több pénzt, megverik. A férfi ekkor a fenyegetés hatására további 200 forintot adott az elkövetőknek, akik ezután hagyták tovább menni. Az értesített rendőrök a vádlottakat elfogták, és a sértettnek visszaadták a pénzét.

A debreceni sétálóutcán lett bántalmazás áldozata a gyalogló férfit
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Korábban is követtek el bántalmazást

Egy héttel korábban a vádlottak ittasan tartózkodtak egy autóbuszállomás közelében, ahol egy parkolóban összeszólalkoztak egy férfival, akit emiatt mindketten ököllel fejen ütöttek. A fiatalabb vádlott továbbá 2024 decemberében egy belvárosi utcában szintén ittasan szóváltásba került egy ittas férfival, akit a fején megütött, és miután a földre esett, megrángatta. A két bántalmazott férfinak nyolc napon belül gyógyuló sérülései keletkeztek, de könnyű testi sértés miatt nem kérték a vádlottak megbüntetését, akiknek így garázdaság miatt kell felelniük.

A Debreceni Járási Ügyészség a letartóztatásban lévő férfiakkal szemben társtettesként elkövetett rablás bűntette és garázdaság vétsége miatt nyújtott be vádiratot a Debreceni Járásbíróságra. Vádiratában végrehajtandó börtön-, illetve fegyházbüntetés, valamint közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta.

