Vasúti átjáróban történt baleset Debrecennél

Vasúti motorkocsival ütközött össze egy terepjáró, csütörtökön délelőtt Debrecen közelében, a 33-as számú főúton. A debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták, és áramtalanították az autót, majd a vonaton ülő tíz utasnak segítettek, a vonatpótló autóbuszra átszállni. A balesetben senki sem sérült meg – számolt be róla a katasztrófavédelem.

Vasúti átjáróban történt baleset Debrecenben

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Családi ház tetőszerkezete izzott, csütörtökön délután Nyírmihálydiban, a József Attila utcában. A nyíradonyi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a tüzet. Az eset során senki sem sérült meg.

Csütörtökről péntekre virradóan megcsúszott és lesodródott az útról egy autó a 354-es főúton, Debrecen-Pallag térségében. A 8-as kilométernél történt balesethez a debreceni hivatásos tűzoltók vonultak. A raj füstöt látott kijönni a motortérből, ezért visszahűtötte azt, illetve áramtalanította a gépkocsit. A járműben csak az autóvezető ült, ki tudott szállni a kocsiból, mentő érkezett hozzá.

