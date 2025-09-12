szeptember 12., péntek

Mária névnap

18°
+24
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ügyeleti hírek

1 órája

Vasúti átjáróban történt baleset Debrecennél

Címkék#katasztófavédelem#vonat#tűz#Hajdú-Bihar#baleset

Vonatpótló autóbusz indult az utasok után. A balesethez a tűzoltókat riasztották.

Haon.hu

Vasúti motorkocsival ütközött össze egy terepjáró, csütörtökön délelőtt Debrecen közelében, a 33-as számú főúton. A debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták, és áramtalanították az autót, majd a vonaton ülő tíz utasnak segítettek, a vonatpótló autóbuszra átszállni. A balesetben senki sem sérült meg – számolt be róla a katasztrófavédelem

Vasúti átjáróban történt baleset Debrecenben
Vasúti átjáróban történt baleset Debrecenben
Forrás: Illusztráció / MW-archív

Családi ház tetőszerkezete izzott, csütörtökön délután Nyírmihálydiban, a József Attila utcában. A nyíradonyi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a tüzet. Az eset során senki sem sérült meg.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Csütörtökről péntekre virradóan megcsúszott és lesodródott az útról egy autó a 354-es főúton, Debrecen-Pallag térségében. A 8-as kilométernél történt balesethez a debreceni hivatásos tűzoltók vonultak. A raj füstöt látott kijönni a motortérből, ezért visszahűtötte azt, illetve áramtalanította a gépkocsit. A járműben csak az autóvezető ült, ki tudott szállni a kocsiból, mentő érkezett hozzá.

Ajánljuk még:

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu