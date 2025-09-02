1 órája
Két baleset történt Debrecenben, még a mentőket is riasztani kellett – fotókkal
Összesen két riasztást kaptak a debreceni tűzoltók. Az egyik baleset miatt a mentőket is riasztani kellett.
Két autó ütközött össze Debrecenben, a Budai Nagy Antal utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járműveket. A mentőszolgálat egy embert kórházba szállított – olvasható a balesetről Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleményében.
További fotók a balesetről az alábbi galériában találhatóak:
Két autó ütközött össze Debrecenben, az egyik jármű a kerítésnek csapódottFotók: Vida Márton Péter
Két autó ütközött össze a debreceni Kishegyesi úton, ezért riasztották a debreceni hivatásos tűzoltókat is. Az egység a két összeakadt járművet szétválasztotta és letolta őket az úttestről. A balesetben senki sem sérült meg.
