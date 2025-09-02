szeptember 2., kedd

Ügyeleti hírek

1 órája

Két baleset történt Debrecenben, még a mentőket is riasztani kellett – fotókkal

Címkék#Debrecen#tűz#baleset#Báránd

Összesen két riasztást kaptak a debreceni tűzoltók. Az egyik baleset miatt a mentőket is riasztani kellett.

Haon.hu

Két autó ütközött össze Debrecenben, a Budai Nagy Antal utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járműveket. A mentőszolgálat egy embert kórházba szállított – olvasható a balesetről Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleményében. 

Baleset történt hétfő délután Debrecenben, a Budai Nagy Antal utcában
Forrás: Vida Márton Péter
Forrás: Vida Márton Péter

További fotók a balesetről az alábbi galériában találhatóak:

Két autó ütközött össze Debrecenben, az egyik jármű a kerítésnek csapódott

Fotók: Vida Márton Péter

Két autó ütközött össze a debreceni Kishegyesi úton, ezért riasztották a debreceni hivatásos tűzoltókat is. Az egység a két összeakadt járművet szétválasztotta és letolta őket az úttestről. A balesetben senki sem sérült meg.

Ezerötszáz négyzetméteres területen az avar és a gaz égett hétfőn Bárándon, a Vörösmarty Mihály úton. A püspökladányi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a tüzet.

