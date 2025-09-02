Két baleset történt Debrecenben, még a mentőket is riasztani kellett – fotókkal

Két autó ütközött össze a debreceni Kishegyesi úton, ezért riasztották a debreceni hivatásos tűzoltókat is. Az egység a két összeakadt járművet szétválasztotta és letolta őket az úttestről. A balesetben senki sem sérült meg.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ezerötszáz négyzetméteres területen az avar és a gaz égett hétfőn Bárándon, a Vörösmarty Mihály úton. A püspökladányi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a tüzet.

Ajánljuk még: