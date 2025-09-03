szeptember 3., szerda

Sziréna

1 órája

Fotókon a debreceni baleset, az egyik autó az oldalára borult

A helyszínre a tűzoltók és a mentők is kivonultak. A baleset miatt a járműveket áramtalanítani kellett.

Haon.hu

Összeütközött két autó, majd az egyik az oldalára borult Debrecenben, a Hatvan utca és a Tisza István utca kereszteződésében szerda kora délután. Papp-Kunkli Nóra tű. főhadnagy, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vármegyei szóvivője érdeklődésünkre elmondta, a baleset után városi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. 

A balesetben az egyik autó az oldalára borult
Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A szóvivőtől megtudtuk, az autókban egy-egy ember utazott, és mindketten ki tudtak szállni. A helyszínen a műszaki mentés és a helyszínelés ideje alatt félpályán halad csak a forgalom. 

Információink szerint egyik sofőr sem sérült meg. 

A helyszínen készült fotókat megtekinthetitek az alábbi galériában:

Baleset Debrecenben, az egyik autó az oldalára borult

Fotók: Vida Márton Péter

