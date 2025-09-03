1 órája
Fotókon a debreceni baleset, az egyik autó az oldalára borult
A helyszínre a tűzoltók és a mentők is kivonultak. A baleset miatt a járműveket áramtalanítani kellett.
Összeütközött két autó, majd az egyik az oldalára borult Debrecenben, a Hatvan utca és a Tisza István utca kereszteződésében szerda kora délután. Papp-Kunkli Nóra tű. főhadnagy, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vármegyei szóvivője érdeklődésünkre elmondta, a baleset után városi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket.
A szóvivőtől megtudtuk, az autókban egy-egy ember utazott, és mindketten ki tudtak szállni. A helyszínen a műszaki mentés és a helyszínelés ideje alatt félpályán halad csak a forgalom.
Információink szerint egyik sofőr sem sérült meg.
A helyszínen készült fotókat megtekinthetitek az alábbi galériában:
Baleset Debrecenben, az egyik autó az oldalára borultFotók: Vida Márton Péter
