Baleset
1 órája
Baleset Debrecenben - négy autó ütközött össze a forgalmas úton!
Az anyagi kár jelentős. Baleset történt szerdán délután Debrecenben.
Baleset történt szerda délután Debrecenben, a Faraktár utcában, ahol négy személyautó ütközött össze – tudta meg a Haon.
Érdeklődésünkre a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság közölte, hogy utoléréses baleset történt, a helyszínen jelenleg autómentőre várnak, hogy elszállítsák a járműveket. A baleset következtében személyi sérülés nem történt. Az anyagi kár jelentős.
