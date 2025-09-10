Baleset Debrecenben - négy autó ütközött össze a forgalmas úton!

Baleset történt szerda délután Debrecenben, a Faraktár utcában, ahol négy személyautó ütközött össze – tudta meg a Haon.

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Érdeklődésünkre a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság közölte, hogy utoléréses baleset történt, a helyszínen jelenleg autómentőre várnak, hogy elszállítsák a járműveket. A baleset következtében személyi sérülés nem történt. Az anyagi kár jelentős.

