Baleset

1 órája

Baleset Debrecenben - négy autó ütközött össze a forgalmas úton!

Címkék#rendőrség#debrecen#baleset

Az anyagi kár jelentős. Baleset történt szerdán délután Debrecenben.

Haon.hu

Baleset történt szerda délután Debrecenben, a Faraktár utcában, ahol négy személyautó ütközött össze – tudta meg a Haon. 

baleset009
Baleset történt szerda délután Debrecenben
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Érdeklődésünkre a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság közölte, hogy utoléréses baleset történt, a helyszínen jelenleg autómentőre várnak, hogy elszállítsák a járműveket. A baleset következtében személyi sérülés nem történt. Az anyagi kár jelentős.

