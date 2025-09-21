Két autó is az árokba hajtott a hajdú-bihari utakról

Baleset történt Létavértes közelében a 4814-es számú úton, ahol árokba hajtott, majd az oldalára borult egy személygépkocsi – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, a létavértesi önkormányzati tűzoltók átvizsgálták, majd áramtalanították a járművet. Az autóban csak a sofőr utazott, aki nem sérült.

Balesethez és tűzhöz is vonultak a hajdú-bihari tűzoltók

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Nem csak egy hajdú-bihari baleset történt szombaton

Árokba hajtott egy teherautó tegnap Mezőpeterd térségében, a 42-es számú főúton. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók átvizsgálták, majd áramtalanították a járművet. A teherautó sofőrje nem sérült meg.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Egyéb beavatkozások:

Termény izzott egy kombájn cséplődobjában szombaton este Újlétán, az Ady Endre utca közelében. A létavértesi önkormányzati tűzoltók egy vízsugárral avatkoztak be.

Kigyulladt egy tizenöt négyzetméteres használaton kívüli tároló szombaton hajnalban Hajdúszoboszlón, a Rákóczi utcában. A hajdúszoboszlói és a debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a tüzet.

Ajánljuk még: