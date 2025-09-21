szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

20°
+27
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

1 órája

Két autó is az árokba hajtott a hajdú-bihari utakról

Címkék#összefoglaló#tűz#Hajdú-Bihar#baleset

Szombaton is megszóltak a szirénák vármegye szerte. Balesethez és tűzhöz is vonultak a hajdú-bihari tűzoltók.

Haon.hu

Baleset történt Létavértes közelében a 4814-es számú úton, ahol árokba hajtott, majd az oldalára borult egy személygépkocsi – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, a létavértesi önkormányzati tűzoltók átvizsgálták, majd áramtalanították a járművet. Az autóban csak a sofőr utazott, aki nem sérült.

Balesethez és tűzhöz is vonultak a hajdú-bihari tűzoltók
Balesethez és tűzhöz is vonultak a hajdú-bihari tűzoltók
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Nem csak egy hajdú-bihari baleset történt szombaton

Árokba hajtott egy teherautó tegnap Mezőpeterd térségében, a 42-es számú főúton. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók átvizsgálták, majd áramtalanították a járművet. A teherautó sofőrje nem sérült meg.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Egyéb beavatkozások:

Termény izzott egy kombájn cséplődobjában szombaton este Újlétán, az Ady Endre  utca közelében. A létavértesi önkormányzati tűzoltók egy vízsugárral avatkoztak be.

Kigyulladt egy tizenöt négyzetméteres használaton kívüli tároló szombaton hajnalban Hajdúszoboszlón, a Rákóczi utcában. A hajdúszoboszlói és a debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a tüzet.

Ajánljuk még:


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu