1 órája
Balesetek egész sorával zárult az augusztus Hajdú-Biharban
Összesen öt embert kellett kórházba szállítani. Több baleset is történt a hajdú-bihari utakon.
Egy kisbusz és egy autó ütközött össze a 4-es számú főúton, Hajdúszoboszlónál. A baleset résztvevőit egy szabadnapos tűzoltó segítette ki a járművekből. A hajdúszoboszlói és a debreceni hivatásos tűzoltókat riasztották, akik átvizsgálták a járműket és áramtalanították azokat. A mentőszolgálat egy embert kórházba szállított – számolt be róla hétfő reggel a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Vasárnap lesodródott az útról és árokba hajtott egy autó Nagyhegyes közelében. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók vonultak, akik átvizsgálták és áramtalanították az autót.
Egy kisbusz csapódott az árokba Tiszavasvári közelében, vasárnap délután. A hajdúnánási hivatásos tűzoltók az egyik utast feszítő-vágóval szabadították ki az összeroncsolódott járműből. A mentőszolgálat két embert kórházba szállított.
Árokba hajtott egy autó Zsáka közelében, emiatt riasztották a berettyóújfalui hivatásos tűzoltóakt. Az egység áramtalanította az autót és megszüntette az üzemanyag szivárgást. A mentőszolgálat két embert kórházba szállított
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
A baleset mellett tűz is pusztított
Tűz volt Tiszacsegén, a Csurgó utcában. Fahulladék égett, melyet az egyeki önkormányzati tűzoltók egy vízsugárral oltottak el.
Ötszáz köbméter szerves trágya égett Hajdúböszörmény-Pród külterületén. A hajdúböszörményi és a hajdúnánási hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltották el a lángokat.
Egyéb beavatkozás:
Lehasadt egy tizennégy méter magas fa egyik ága Debrecenben, a Külső Diószegi úton. A város hivatásos tűzoltói gépezetes tolólétrán át motoros láncfűrésszel vágták le az ágat.
Ajánljuk még:
Fiatal élet került nagy veszélybe Debrecenben, ettől retteg minden szülő, aki elengedi a gyermekét otthonról!