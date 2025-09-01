szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

23°
+26
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

1 órája

Balesetek egész sorával zárult az augusztus Hajdú-Biharban

Címkék#sérült#katasztrófavédelem#tűz#Hajdú-Bihar#baleset

Összesen öt embert kellett kórházba szállítani. Több baleset is történt a hajdú-bihari utakon.

Haon.hu

Egy kisbusz és egy autó ütközött össze a 4-es számú főúton, Hajdúszoboszlónál. A baleset résztvevőit egy szabadnapos tűzoltó segítette ki a járművekből. A hajdúszoboszlói és a debreceni hivatásos tűzoltókat riasztották, akik átvizsgálták a járműket és áramtalanították azokat. A mentőszolgálat egy embert kórházba szállított – számolt be róla hétfő reggel a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Baleset történt a 4-es főúton
Baleset történt a 4-es főúton
Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Vasárnap lesodródott az útról és árokba hajtott egy autó Nagyhegyes közelében. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók vonultak, akik átvizsgálták és áramtalanították az autót.

Egy kisbusz csapódott az árokba Tiszavasvári közelében, vasárnap délután. A hajdúnánási hivatásos tűzoltók az egyik utast feszítő-vágóval szabadították ki az összeroncsolódott járműből. A mentőszolgálat két embert kórházba szállított.

Árokba hajtott egy autó Zsáka közelében, emiatt riasztották a berettyóújfalui hivatásos tűzoltóakt. Az egység áramtalanította az autót és megszüntette az üzemanyag szivárgást. A mentőszolgálat két embert kórházba szállított

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A baleset mellett tűz is pusztított

Tűz volt Tiszacsegén, a Csurgó utcában. Fahulladék égett, melyet az egyeki önkormányzati tűzoltók egy vízsugárral oltottak el.

Ötszáz köbméter szerves trágya égett Hajdúböszörmény-Pród külterületén. A hajdúböszörményi és a hajdúnánási hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltották el a lángokat.

Egyéb beavatkozás:

Lehasadt egy tizennégy méter magas fa egyik ága Debrecenben, a Külső Diószegi úton. A város hivatásos tűzoltói gépezetes tolólétrán át motoros láncfűrésszel vágták le az ágat.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu