Balesetek egész sorával zárult az augusztus Hajdú-Biharban

Egy kisbusz és egy autó ütközött össze a 4-es számú főúton, Hajdúszoboszlónál. A baleset résztvevőit egy szabadnapos tűzoltó segítette ki a járművekből. A hajdúszoboszlói és a debreceni hivatásos tűzoltókat riasztották, akik átvizsgálták a járműket és áramtalanították azokat. A mentőszolgálat egy embert kórházba szállított – számolt be róla hétfő reggel a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Baleset történt a 4-es főúton

Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Vasárnap lesodródott az útról és árokba hajtott egy autó Nagyhegyes közelében. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók vonultak, akik átvizsgálták és áramtalanították az autót.

Egy kisbusz csapódott az árokba Tiszavasvári közelében, vasárnap délután. A hajdúnánási hivatásos tűzoltók az egyik utast feszítő-vágóval szabadították ki az összeroncsolódott járműből. A mentőszolgálat két embert kórházba szállított.

Árokba hajtott egy autó Zsáka közelében, emiatt riasztották a berettyóújfalui hivatásos tűzoltóakt. Az egység áramtalanította az autót és megszüntette az üzemanyag szivárgást. A mentőszolgálat két embert kórházba szállított

A baleset mellett tűz is pusztított

Tűz volt Tiszacsegén, a Csurgó utcában. Fahulladék égett, melyet az egyeki önkormányzati tűzoltók egy vízsugárral oltottak el.

Ötszáz köbméter szerves trágya égett Hajdúböszörmény-Pród külterületén. A hajdúböszörményi és a hajdúnánási hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltották el a lángokat.

Egyéb beavatkozás:

Lehasadt egy tizennégy méter magas fa egyik ága Debrecenben, a Külső Diószegi úton. A város hivatásos tűzoltói gépezetes tolólétrán át motoros láncfűrésszel vágták le az ágat.

