Árokba csapódott egy autó a hajdú-bihari útról, egy ember kórházba került

Baleset történt Berekböszörményben, a Köztársaság utcában, árokba csapódott egy autó – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, a mentőszolgálat pedig az autó vezetőjét kórházba szállította.

A baleset helyszínéről egy ember kórházba szállítottak

A baleseten kívül több tüzeset is gondot okozott Hajdú-Biharban

Tűz volt egy ételbár egyik helyiségében csütörtök a debreceni Füredi úton. A város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik kézi tűzoltó készülékkel eloltották a lángokat és átszellőztették az épületet.

Szerdán éjfél után riasztották a tűzoltókat, mert Hajdúböszörmény - Pród külterületén két hodály égett. A hajdúnánási és a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltották a hodályban tárolt bálákat és szüntették meg a hodály szarufájának izzását.

Egyéb beavatkozás:

Egy nagy méretű fa egyik ága lehasadt Debrecenben, a Laktanya utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók kihúzós létrán át motoros láncfűrésszel távolították el az ágat.

Úttestre dőlt egy nyárfa Földes közelében, a Keleti-főcsatorna partjánál. A püspökladányi hivatásos tűzoltók láncfűrésszel távolították el a fát.

