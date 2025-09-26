szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

16°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

2 órája

Árokba csapódott egy autó a hajdú-bihari útról, egy ember kórházba került

Címkék#tűz#Hajdú-Bihar#baleset

Két faág is lehasadt vármegyénkben. Balesethez és tüzekhez is siettek a hajdú-bihari tűzoltók.

Haon.hu

Baleset történt Berekböszörményben, a Köztársaság utcában, árokba csapódott egy autó – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, a mentőszolgálat pedig az autó vezetőjét kórházba szállította.

A baleset helyszínéről egy ember kórházba szállítottak
A baleset helyszínéről egy ember kórházba szállítottak
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

A baleseten kívül több tüzeset is gondot okozott Hajdú-Biharban

Tűz volt egy ételbár egyik helyiségében csütörtök a debreceni Füredi úton. A város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik kézi tűzoltó készülékkel eloltották a lángokat és átszellőztették az épületet. 

Szerdán éjfél után riasztották a tűzoltókat, mert Hajdúböszörmény - Pród külterületén két hodály égett. A hajdúnánási és a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltották a hodályban tárolt bálákat és szüntették meg a hodály szarufájának izzását.  

Egyéb beavatkozás:

Egy nagy méretű fa egyik ága lehasadt Debrecenben, a Laktanya utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók kihúzós létrán át motoros láncfűrésszel távolították el az ágat.

Úttestre dőlt egy nyárfa Földes közelében, a Keleti-főcsatorna partjánál. A püspökladányi hivatásos tűzoltók láncfűrésszel távolították el a fát.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu