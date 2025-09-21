szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

29°
+27
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Rolleres gyereket gázoltak el Józsán

Címkék#ütközés#Józsa#baleset

A rendőrség az ügy körülményeit vizsgálja. Baleset történt szombaton Józsán, a Gönczy Pál utcában.

Haon.hu
Rolleres gyereket gázoltak el Józsán

Baleset történt szombaton Józsán, a Gönczy Pál utcában

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Baleset történt szombaton Józsán, a Gönczy Pál utcában, ahol egy rolleres és egy személyautó ütközött. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség közölte, hogy a rolleres a Hadvezér utcáról közlekedett, amikor eddig tisztázatlan okokból a bal oldali sávba áttért, ahol összeütközött az úton haladó autóval. A rendőrség a baleset körülményeit vizsgálja.

CM20250220_Mester-Csemete baleset_HAON (9)
Baleset történt szombaton Józsán, a Gönczy Pál utcában
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Mentő is érkezett a baleset helyszínre

Az eset kapcsán az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte, hogy a helyszínről egy gyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaik kórházba.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu