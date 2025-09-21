1 órája
Rolleres gyereket gázoltak el Józsán
A rendőrség az ügy körülményeit vizsgálja. Baleset történt szombaton Józsán, a Gönczy Pál utcában.
Forrás: Illusztráció / Napló-archív
Baleset történt szombaton Józsán, a Gönczy Pál utcában, ahol egy rolleres és egy személyautó ütközött. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség közölte, hogy a rolleres a Hadvezér utcáról közlekedett, amikor eddig tisztázatlan okokból a bal oldali sávba áttért, ahol összeütközött az úton haladó autóval. A rendőrség a baleset körülményeit vizsgálja.
Mentő is érkezett a baleset helyszínre
Az eset kapcsán az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte, hogy a helyszínről egy gyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaik kórházba.
