Rolleres gyereket gázoltak el Józsán

Baleset történt szombaton Józsán, a Gönczy Pál utcában, ahol egy rolleres és egy személyautó ütközött. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség közölte, hogy a rolleres a Hadvezér utcáról közlekedett, amikor eddig tisztázatlan okokból a bal oldali sávba áttért, ahol összeütközött az úton haladó autóval. A rendőrség a baleset körülményeit vizsgálja.

Mentő is érkezett a baleset helyszínre

Az eset kapcsán az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte, hogy a helyszínről egy gyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaik kórházba.

