Ütközött, majd oldalára borult egy autó Debrecenben
Több autó is összetört Debrecenben. A balesetek miatt a tűzoltókat riasztották.
Mint arról korábban mi is beszámoltunk, nagy baleset történt, két autó ütközött össze Debrecenben, a Tisza István és a Hatvan utca kereszteződésében, az ütközéstől az egyik autó az oldalára borult
A katasztrófavédelem összesítője szerint a debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták a járműveket és áramtalanították a felborult autót. A balesetben senki sem sérült meg.
Baleset Debrecenben, az egyik autó az oldalára borultFotók: Vida Márton Péter
A 4-es számú főúton, Debrecen közelében ütközött össze két személygépkocsi. A debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járműveket.
Lehasadt faágak miatt riasztották szerdán a tűzoltókat. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók a hajdúszoboszlói Hajnal utcába vonultak. A debreceni hivatásos tűzoltók pedig a debreceni Dézsi András utcába, az Acsádi útra és az Akadémia utcába. Minden esetben levágták a közlekedést veszélyeztető ágakat.
