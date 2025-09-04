szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

27°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ügyeleti hírek

2 órája

Ütközött, majd oldalára borult egy autó Debrecenben

Címkék#katasztrófavédelem#Hajdú-Bihar#baleset

Több autó is összetört Debrecenben. A balesetek miatt a tűzoltókat riasztották.

Haon.hu

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, nagy baleset történt, két autó ütközött össze Debrecenben, a Tisza István és a Hatvan utca kereszteződésében, az ütközéstől az egyik autó az oldalára borult

A balesetben az egyik autó az oldalára borult
A balesetben az egyik autó az oldalára borult
Forrás: Napló-archív

A katasztrófavédelem összesítője szerint a debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták a járműveket és áramtalanították a felborult autót. A balesetben senki sem sérült meg.

Baleset Debrecenben, az egyik autó az oldalára borult

Fotók: Vida Márton Péter

A 4-es számú főúton, Debrecen közelében ütközött össze két személygépkocsi. A debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járműveket. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Lehasadt faágak miatt riasztották szerdán a tűzoltókat. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók a hajdúszoboszlói Hajnal utcába vonultak. A debreceni hivatásos tűzoltók pedig a debreceni Dézsi András utcába, az Acsádi útra és az Akadémia utcába. Minden esetben levágták a közlekedést veszélyeztető ágakat.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu