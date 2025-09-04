Ütközött, majd oldalára borult egy autó Debrecenben

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, nagy baleset történt, két autó ütközött össze Debrecenben, a Tisza István és a Hatvan utca kereszteződésében, az ütközéstől az egyik autó az oldalára borult

Forrás: Napló-archív

A katasztrófavédelem összesítője szerint a debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták a járműveket és áramtalanították a felborult autót. A balesetben senki sem sérült meg.