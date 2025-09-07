3 órája
Árokba hajtott egy autó Hajdú-Biharban, öten kórházba kerültek!
Az autóból mindenkit kórházba szállítottak. A balesetben a tűzoltók áramtalanították a járművet.
Árokba hajtott egy személygépkocsi szombatra virradóra Nyíradonyban, a Széchenyi utcában. A nyíradonyi hivatásos tűzoltók átvizsgálták, majd áramtalanították a járművet. Az autóban öten utaztak - írja szombati ügyeleti összefoglalójában a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem.
Az Országos Mentőszolgálat portálunk megkeresésére közölte, a helyszínről öt sérültet könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
Hajdúnánáson is volt baleset
Lesodródott az útról és a tejére borult egy személygépkocsi este Hajdúnánáson, a Fürdő utcában. A város hivatásos tűzoltói átvizsgálták, majd áramtalanították a járművet.
Az Országos Mentőszolgálattól megtudtuk, a helyszínről egy 20 év körüli nőt, valamint egy 20 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Tűzesethez is vonultak a balesetek mellett a tűzoltók
Ezer négyzetméteren égett a nádas szombaton este Hajdúböszörmény határában, a 3323-as számú út mellett. A város hivatásos tűzoltói egy vízsugár segítségével eloltották a lángokat.
Ez is érdekelhet:
Ennél harcsapaprikásabb nem lehetett volna a hangulat a tiszacsegei fesztiválon – fotókkal, videóval
Már csak a bummra ébredt a mozdonyvezető, amikor letarolta a személyvonatot Hajdú-Biharban – fotókkal