Árokba hajtott egy autó Hajdú-Biharban, öten kórházba kerültek!

Árokba hajtott egy személygépkocsi szombatra virradóra Nyíradonyban, a Széchenyi utcában. A nyíradonyi hivatásos tűzoltók átvizsgálták, majd áramtalanították a járművet. Az autóban öten utaztak - írja szombati ügyeleti összefoglalójában a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem.

Baleset Nyíradonyban: árokba borult egy autó, öten kórházba kerültek

Forrás: illusztráció/MW-archív

Az Országos Mentőszolgálat portálunk megkeresésére közölte, a helyszínről öt sérültet könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Hajdúnánáson is volt baleset

Lesodródott az útról és a tejére borult egy személygépkocsi este Hajdúnánáson, a Fürdő utcában. A város hivatásos tűzoltói átvizsgálták, majd áramtalanították a járművet.

Az Országos Mentőszolgálattól megtudtuk, a helyszínről egy 20 év körüli nőt, valamint egy 20 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Tűzesethez is vonultak a balesetek mellett a tűzoltók

Ezer négyzetméteren égett a nádas szombaton este Hajdúböszörmény határában, a 3323-as számú út mellett. A város hivatásos tűzoltói egy vízsugár segítségével eloltották a lángokat.

Ez is érdekelhet: