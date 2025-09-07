szeptember 7., vasárnap

Sziréna

3 órája

Árokba hajtott egy autó Hajdú-Biharban, öten kórházba kerültek!

Címkék#mentő#Nyíradony#tűz#baleset#hajdúnánás

Az autóból mindenkit kórházba szállítottak. A balesetben a tűzoltók áramtalanították a járművet.

Haon.hu

Árokba hajtott egy személygépkocsi szombatra virradóra Nyíradonyban, a Széchenyi utcában. A nyíradonyi hivatásos tűzoltók átvizsgálták, majd áramtalanították a járművet. Az autóban öten utaztak - írja szombati ügyeleti összefoglalójában a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem.

20250811_Bale_SZAK4052
Baleset Nyíradonyban: árokba borult egy autó, öten kórházba kerültek
Forrás: illusztráció/MW-archív

Az Országos Mentőszolgálat portálunk megkeresésére közölte, a helyszínről öt sérültet könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Hajdúnánáson is volt baleset

Lesodródott az útról és a tejére borult egy személygépkocsi este Hajdúnánáson, a Fürdő utcában. A város hivatásos tűzoltói átvizsgálták, majd áramtalanították a járművet. 

Az Országos Mentőszolgálattól megtudtuk, a helyszínről egy 20 év körüli nőt, valamint egy 20 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Tűzesethez is vonultak a balesetek mellett a tűzoltók

Ezer négyzetméteren égett a nádas szombaton este Hajdúböszörmény határában, a 3323-as számú út mellett. A város hivatásos tűzoltói egy vízsugár segítségével eloltották a lángokat.

