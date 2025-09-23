1 órája
Ketten is kórházba kerültek a hajdú-bihari utakról – fotókkal, videóval
A mentőket is riasztották. A hajdú-bihari tűzoltók balesethez és tűzhöz is siettek.
Baleset történt Balmazújváros közelében, a 3316-os számú úton, ahol két személygépkocsi ütközött össze hétfőn délelőtt – számolt róla a be a katasztrófavédelem. Mint írják, az ütközés következtében az egyik jármű az árokba sodródott. A balmazújvárosi önkormányzati tűzoltók vonultak a balesethez. Az egység átvizsgálta, majd áramtalanította a járműveket. Az autókban csak a sofőrök utaztak, őket a mentőszolgálat kórházba szállította.
A balesetről készült fotóinkat és videónkat itt tekinthetik meg:
A baleseten kívül lakástűzhöz siettek a tűzoltók Hajdú-Biharban
Tűz ütött ki hétfőn este egy családi házban, Földesen a Somogyi Béla utcában. A lángok megközelítőleg huszonöt négyzetmétert érintettek. A püspökladányi és a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók vízsugarakkal oltották el a tüzet. A mentőszolgálat a házban élő embert kivizsgálásra kórházba szállította.
Sötétedés után csaptak fel a lángok Hajdú-Biharban, mentő is sietett a családi házhoz!
Egyéb beavatkozások:
Lehasadt, majd a lombkoronán fennakadt egy húsz méter magas fa tizenöt méter hosszú ága. hétfőn délelőtt Debrecenben, a Leány utcában. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói motoros láncfűrésszel gépezetes tolólétrán keresztül távolította el a veszélyes ágat.
