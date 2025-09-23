Ketten is kórházba kerültek a hajdú-bihari utakról – fotókkal, videóval

Baleset történt Balmazújváros közelében, a 3316-os számú úton, ahol két személygépkocsi ütközött össze hétfőn délelőtt – számolt róla a be a katasztrófavédelem. Mint írják, az ütközés következtében az egyik jármű az árokba sodródott. A balmazújvárosi önkormányzati tűzoltók vonultak a balesethez. Az egység átvizsgálta, majd áramtalanította a járműveket. Az autókban csak a sofőrök utaztak, őket a mentőszolgálat kórházba szállította.

A baleset helyszínéről két embert szállítottak kórházba

