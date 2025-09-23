szeptember 23., kedd

Sziréna

1 órája

Ketten is kórházba kerültek a hajdú-bihari utakról – fotókkal, videóval

Címkék#tűz#Hajdú-Bihar#baleset

A mentőket is riasztották. A hajdú-bihari tűzoltók balesethez és tűzhöz is siettek.

Haon.hu

Baleset történt Balmazújváros közelében, a 3316-os számú úton, ahol két személygépkocsi ütközött össze hétfőn délelőtt – számolt róla a be a katasztrófavédelem. Mint írják, az ütközés következtében az egyik jármű az árokba sodródott. A balmazújvárosi önkormányzati tűzoltók vonultak a balesethez. Az egység átvizsgálta, majd áramtalanította a járműveket. Az autókban csak a sofőrök utaztak, őket a mentőszolgálat kórházba szállította.

A baleset helyszínéről két embert szállítottak kórházba
A baleset helyszínéről két embert szállítottak kórházba
Forrás: HAON

A balesetről készült fotóinkat és videónkat itt tekinthetik meg:

A baleseten kívül lakástűzhöz siettek a tűzoltók Hajdú-Biharban

Tűz ütött ki hétfőn este egy családi házban, Földesen a Somogyi Béla utcában. A lángok megközelítőleg huszonöt négyzetmétert érintettek. A püspökladányi és a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók vízsugarakkal oltották el a tüzet. A mentőszolgálat a házban élő embert kivizsgálásra kórházba szállította.

Egyéb beavatkozások:

Lehasadt, majd a lombkoronán fennakadt egy húsz méter magas fa tizenöt méter hosszú ága. hétfőn délelőtt Debrecenben, a Leány utcában. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói motoros láncfűrésszel gépezetes tolólétrán keresztül távolította el a veszélyes ágat.

