Baleset

1 órája

Fasorba sodródott egy autó a hajdú-bihari úton, mentőhelikopter érkezett a helyszínre

Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. Baleset történt péntek délután Füzesgyarmat és Biharnagybajom között.

Haon.hu

Baleset történt péntek délután Füzesgyarmat és Biharnagybajom közötti, 4212-es út 17-es kilométerszelvényénél, út melletti fasorba sodródott egy személyautó  – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, a püspökladányi hivatásos és a biharnagybajomi önkéntes tűzoltók végzik a műszaki mentést. 

Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére
Forrás:  Illusztráció / MW-archív
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Mentőhelikoptert riasztottak a balesethez

A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Az eset kapcsán az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte, hogy a helyszínről egy 65 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaik kórházba.

