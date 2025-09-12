Fasorba sodródott egy autó a hajdú-bihari úton, mentőhelikopter érkezett a helyszínre

Baleset történt péntek délután Füzesgyarmat és Biharnagybajom közötti, 4212-es út 17-es kilométerszelvényénél, út melletti fasorba sodródott egy személyautó – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, a püspökladányi hivatásos és a biharnagybajomi önkéntes tűzoltók végzik a műszaki mentést.

Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére

Mentőhelikoptert riasztottak a balesethez

A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Az eset kapcsán az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte, hogy a helyszínről egy 65 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaik kórházba.

