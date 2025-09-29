Szalagkorlátnak ütközött egy kamion az M4-es autóút hajdú-bihari szakaszán – hívta fel rá a figyelmet hétfő esti közleményében a vármegyei katasztrófavédelem. A baleset a Debrecen felé vezető oldalon, Berettyóújfalu térségében, a 214-es kilométernél történt, a helyszínre a berettyóújfalui hivatásos tűzoltókat riasztották. A raj áramtalanította a járművet.

Újabb baleset! Kamion fordult keresztbe az M4-es autópálya hajdú-bihari szakaszán!

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Az Útinform közlése szerint a kamion keresztbe fordult a pályán, a forgalom a műszaki mentés idejére a leállósávban haladhat.

Debrecen közelében is történt baleset

Nem ez volt azonban az egyetlen közúti baleset hétfő este: Debrecen közelében, a 4-es főúton egy személyautó és egy tréler ütközött össze. A becsapódás olyan erejű volt, hogy a személyautó sofőrje súlyos sérüléseket szenvedett. Fotók és videó a helyszínről: