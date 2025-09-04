Sziréna
2 órája
Szalagkorlátnak ütközött egy teherautó a hajdú-bihari autópályán!
Csütörtök reggel történt az eset. A baleset miatt ideiglenes forgalomkorlátozás volt.
Az M4-es autópályán, a Debrecen felé vezető oldalon, egy tehergépjármű a belső szalagkorlátnak ütközött csütörtök reggel, nagyjából fél 7 körül - írja az Útinform. A Nagykereki és Gáborján közötti szakaszon, a 230-231-es km-nél történt a baleset.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-Főkapitányság megkeresésünkre közölte,
hogy az ütközés anyagi káros, a rendőrség pedig befejezte a helyszínelést.
Ez is érdekelhet:
Ezt ne hagyja ki!Lakópark
4 órája
Te is ide akarsz majd költözni, ha meglátod, micsoda lakópark épül Hajdú-Biharban!
Ezt ne hagyja ki!Szigorítás
Tegnap, 6:00
Eddig nem figyelték a kamerák, de szeptembertől minden megváltozik – cudar világ jön az autósokra!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre