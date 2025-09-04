Szalagkorlátnak ütközött egy teherautó a hajdú-bihari autópályán!

Az M4-es autópályán, a Debrecen felé vezető oldalon, egy tehergépjármű a belső szalagkorlátnak ütközött csütörtök reggel, nagyjából fél 7 körül - írja az Útinform. A Nagykereki és Gáborján közötti szakaszon, a 230-231-es km-nél történt a baleset.

Baleset az M4-es autópályán: szalagkorlátnak ütközött egy teherautó

Forrás: illusztráció/Napló-archív

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-Főkapitányság megkeresésünkre közölte,

hogy az ütközés anyagi káros, a rendőrség pedig befejezte a helyszínelést.

