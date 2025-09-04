szeptember 4., csütörtök

Sziréna

2 órája

Szalagkorlátnak ütközött egy teherautó a hajdú-bihari autópályán!

Címkék#M4-es autópálya#szalagkorlát#baleset

Csütörtök reggel történt az eset. A baleset miatt ideiglenes forgalomkorlátozás volt.

Haon.hu

Az M4-es autópályán, a Debrecen felé vezető oldalon, egy tehergépjármű a belső szalagkorlátnak ütközött csütörtök reggel, nagyjából fél 7 körül - írja az Útinform. A Nagykereki és Gáborján közötti szakaszon, a 230-231-es km-nél történt a baleset. 

BALESET,KARAMBOL,RENDŐRSÉG, MENTŐK, TŰZOLTÓK,HAVARIA,KATASZTRÓFAVÉDELEM, MŰSZAKI MENTÉS, HELYSZINELÉS,KABA, HBN.T.I.SZIRÉNA,KÉK LÁMPA VILLOGÓ,FÉNYHID,ILLUSZTRÁCIÓ,DUMCSI,HÓ,HBN.T.I (28)
Baleset az M4-es autópályán: szalagkorlátnak ütközött egy teherautó
Forrás: illusztráció/Napló-archív

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-Főkapitányság megkeresésünkre közölte, 

hogy az ütközés anyagi káros, a rendőrség pedig befejezte a helyszínelést. 

