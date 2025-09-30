szeptember 30., kedd

Sziréna

1 órája

Felismerhetetlenre tört a terepjáró eleje, miután belehajtott a közútkezelő járművébe Debrecennél – fotókkal, videóval

Címkék#debrecen#ütközés#baleset

A tűzoltók áramtalanították a járműveket. A balesethez a mentőket is riasztani kellett.

Haon.hu

A közútkezelő járművébe hajtott egy terepjáró az M35-ös autópálya 32-33-as kilométere között, Felsőjózsa térségében – számolt be a balesetről kedd délelőtt honlapján a katasztrófavédelem.

Baleset történt Debrecennél, a közútkezelő autójába hajtott egy terepjáró
Forrás: Katona Ákos

A debreceni hivatásos tűzoltók áramtalanítottak és segítenek a mentőszolgálat munkatársainak. A baleset miatt forgalmi akadályra kell számítani.

Baleset történt Debrecennél, terepjáró csapódott a közútkezelő járművébe

Fotók: Katona Ákos

Információink szerint a balesetben egy ember megsérült. 

