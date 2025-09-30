Sziréna
1 órája
Felismerhetetlenre tört a terepjáró eleje, miután belehajtott a közútkezelő járművébe Debrecennél – fotókkal, videóval
A tűzoltók áramtalanították a járműveket. A balesethez a mentőket is riasztani kellett.
A közútkezelő járművébe hajtott egy terepjáró az M35-ös autópálya 32-33-as kilométere között, Felsőjózsa térségében – számolt be a balesetről kedd délelőtt honlapján a katasztrófavédelem.
A debreceni hivatásos tűzoltók áramtalanítottak és segítenek a mentőszolgálat munkatársainak. A baleset miatt forgalmi akadályra kell számítani.
Baleset történt Debrecennél, terepjáró csapódott a közútkezelő járművébeFotók: Katona Ákos
Információink szerint a balesetben egy ember megsérült.
