Felismerhetetlenre tört a terepjáró eleje, miután belehajtott a közútkezelő járművébe Debrecennél – fotókkal, videóval

A közútkezelő járművébe hajtott egy terepjáró az M35-ös autópálya 32-33-as kilométere között, Felsőjózsa térségében – számolt be a balesetről kedd délelőtt honlapján a katasztrófavédelem.

Baleset történt Debrecennél, a közútkezelő autójába hajtott egy terepjáró

Forrás: Katona Ákos

A debreceni hivatásos tűzoltók áramtalanítottak és segítenek a mentőszolgálat munkatársainak. A baleset miatt forgalmi akadályra kell számítani.