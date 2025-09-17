szeptember 17., szerda

1 órája

Nem tétováztak a hajdú-bihari rendőrök, azonnal intézkedtek a baleset helyszínén

Jókor, jó helyen. Két hajdú-bihari rendőr érkezett elsőként a baleset helyszínére.

Haon.hu

Civil ruhás kollégáink épp hazafelé tartottak az M3-as autópályán vasárnap este, amikor Bag térségében elsőként érkeztek egy baleset helyszínére; az úttesten egy összetört, kivilágítatlan autó, és egy szemmel láthatóan sokkos férfi látványa fogadta őket – számolt be róla közösségi oldalán csütörtökön a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség.

Két hajdú-bihari rendőr érkezett elsőként a baleset helyszínére
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Percek alatt érkezett a segítség a balesethez

Mint írják, Szabó István őrnagy és Csizmadia Balázs rendvédelmi alkalmazott rögtön megálltak, a sofőrt biztonságos helyre kísérték, közben pedig irányították a forgalmat. Ezt követően azonnal bejelentést tettek a segélyhívóra, az egyenruhások pedig percek alatt a helyszínre érkeztek.

A hajdú-bihari rendőrök gyors helyzetfelismerésének köszönhetően senkinek nem esett baja és további baleset sem történt. 

