Nem tétováztak a hajdú-bihari rendőrök, azonnal intézkedtek a baleset helyszínén
Jókor, jó helyen. Két hajdú-bihari rendőr érkezett elsőként a baleset helyszínére.
Civil ruhás kollégáink épp hazafelé tartottak az M3-as autópályán vasárnap este, amikor Bag térségében elsőként érkeztek egy baleset helyszínére; az úttesten egy összetört, kivilágítatlan autó, és egy szemmel láthatóan sokkos férfi látványa fogadta őket – számolt be róla közösségi oldalán csütörtökön a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség.
Percek alatt érkezett a segítség a balesethez
Mint írják, Szabó István őrnagy és Csizmadia Balázs rendvédelmi alkalmazott rögtön megálltak, a sofőrt biztonságos helyre kísérték, közben pedig irányították a forgalmat. Ezt követően azonnal bejelentést tettek a segélyhívóra, az egyenruhások pedig percek alatt a helyszínre érkeztek.
A hajdú-bihari rendőrök gyors helyzetfelismerésének köszönhetően senkinek nem esett baja és további baleset sem történt.
