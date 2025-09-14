szeptember 14., vasárnap

Baleset

29 perce

Négy autót ütközött össze a hajdú-bihari autópályán

Egy sávon halad a forgalom az érintett pályaszakaszon. Baleset történt vasárnap délután az M3-as autópályán, Polgár térségében.

Haon.hu

Négy gépkocsi érintett abban a balesetben, amely az M3-as autópálya 174-es kilométerszelvényénél történt, Polgár térségében, a Nyíregyháza felé vezető irányban, vasárnap délután – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, az ütközést követően az egyik jármű a belső szalagkorlátnál, a többi autó a leállósávban állt meg. 

baleset009
Baleset történt vasárnap délután az M3-as autópályán, Polgár térségében
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

A tiszaújvárosi hivatásos tűzoltóknak két kocsit kellett áramtalanítaniuk. A baleset miatt egy sávon halad a forgalom az érintett pályaszakaszon.

