Négy autót ütközött össze a hajdú-bihari autópályán

Négy gépkocsi érintett abban a balesetben, amely az M3-as autópálya 174-es kilométerszelvényénél történt, Polgár térségében, a Nyíregyháza felé vezető irányban, vasárnap délután – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, az ütközést követően az egyik jármű a belső szalagkorlátnál, a többi autó a leállósávban állt meg.

Baleset történt vasárnap délután az M3-as autópályán, Polgár térségében

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

A tiszaújvárosi hivatásos tűzoltóknak két kocsit kellett áramtalanítaniuk. A baleset miatt egy sávon halad a forgalom az érintett pályaszakaszon.

