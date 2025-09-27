1 órája
Baleset az M3-as autópálya hajdú-bihari szakaszán, két embert vittek el a mentők!
Péntek este hajtott szalagkorlátnak egy autó. A balesethez a hatóságok is kivonultak.
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, baleset történt péntek este az M3-as autópálya vármegyei szakaszán, Hajdúnánás térségében. A katasztrófavédelem azt közölte, egy autó hajtott szalagkorlátnak, a helyszínre a tűzoltók mellett a társhatóságokat is riasztották.
Ahogy az a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleményéből kiderült, az érintett útszakaszon a műszaki mentés ideje alatt félpályán haladhatott csak a forgalom. A sérültek állapotáról az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya azt közölte,
a baleset helyszínéről egy 40 év körüli férfit és egy 30 év körüli nőt további vizsgálatok és megfigyelések céljából kórházba szállítottak.
