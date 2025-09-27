szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

16°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

1 órája

Baleset az M3-as autópálya hajdú-bihari szakaszán, két embert vittek el a mentők!

Címkék#mentő#M3-as autópálya#baleset#hajdúnánás

Péntek este hajtott szalagkorlátnak egy autó. A balesethez a hatóságok is kivonultak.

Haon.hu

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, baleset történt péntek este az M3-as autópálya vármegyei szakaszán, Hajdúnánás térségében. A katasztrófavédelem azt közölte, egy autó hajtott szalagkorlátnak, a helyszínre a tűzoltók mellett a társhatóságokat is riasztották.

Baleset az M3-as autópálya hajdú-bihari szakaszán, két embert vittek el a mentők!
Baleset az M3-as autópálya hajdú-bihari szakaszán, két embert vittek el a mentők!
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Baleset történt az M3-as autópálya hajdú-bihari szakaszán

Ahogy az a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleményéből kiderült, az érintett útszakaszon a műszaki mentés ideje alatt félpályán haladhatott csak a forgalom. A sérültek állapotáról az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya azt közölte, 

a baleset helyszínéről egy 40 év körüli férfit és egy 30 év körüli nőt további vizsgálatok és megfigyelések céljából kórházba szállítottak.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu