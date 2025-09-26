szeptember 26., péntek

Baleset

Szalagkorlátnak hajtott egy autó az M3-as autópályán, mentő is a helyszínen!

A járműben ketten utaztak. A baleset miatt a belső sávon nem halad a forgalom.

Szalagkorlátnak hajtott egy személykocsi az M3-as autópálya 205-206-os kilométere között, Hajdúnánás térségében péntek késő este - közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. A Nyíregyháza felé vezető oldalon történt balesethez a hajdúnánási hivatásos tűzoltók vonultak. 

Baleset az M3-as autópályán, szalagkorlátnak csapódott egy autó
Forrás: illusztráció/Napló-archív

Kiemelik, a járműben ketten ültek, hozzájuk mentő érkezett. Az autó a belső sávban áll, a sztráda forgalma a külső sávon halad.

