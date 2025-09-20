Árokba hajtott egy autó Létavértes és Bánk között

Baleset történt szombaton Létavértes és Bánk között, előbbi település közelében, ahol lesodródott az útról és árokba hajtott egy személykocsi — számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, a helyszínre a létavértesi önkormányzati tűzoltók vonultak.

Baleset történt szombat kora délután Létavértes és Bánk között

Forrás: Napló-arhcív

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Az autóban csak a gépkocsivezető ült, el tudta hagyni a járművet.

Ajánljuk még: