Baleset
1 órája
Árokba hajtott egy autó Létavértes és Bánk között
A tűzoltók a helyszínre siettek. Baleset történt szombat kora délután Létavértes és Bánk között.
Baleset történt szombaton Létavértes és Bánk között, előbbi település közelében, ahol lesodródott az útról és árokba hajtott egy személykocsi — számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, a helyszínre a létavértesi önkormányzati tűzoltók vonultak.
Az autóban csak a gépkocsivezető ült, el tudta hagyni a járművet.
