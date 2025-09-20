Földes külterületén két személygépkocsi ütközött össze

Utoléréses baleset történt kora reggel Földes külterületén, ahol két személygépkocsi ütközött össze – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, a püspökladányi hivatásos tűzoltók, a járműveket átvizsgálták, majd az útról letolták, így az útakadályt megszüntették. Az eset során senki sem sérült meg.

Balesethez, kigyulladt autóhoz is siettek a hajdú-bihari tűzoltók

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A baleseten kívül is akadt dolga a hajdú-bihari tűzoltóknak

Elhagyatott épület égett pénteken hajnalban Hajdúböszörményben, a Téglási utcában. A város hivatásos tűzoltói egy vízsugárral oltották el a tüzet.

Kigyulladt egy személygépkocsi motortere pénteken délelőtt Debrecenben, a Vénusz és a Gázvezeték utca sarkán. A debreceni hivatásos tűzoltók kiérkezésére az ott tartózkodók eloltották a lángokat. Az egység vízsugár segítségével végezte el az utómunkálatokat.

Szigetelés égett egy teherautó platóján péntek délben, Biharkeresztes közelében a 42-es számú főúton. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók kiérkezésére az ott tartózkodók egy porral oltó segítségével eloltották a tüzet. Az egység egy vízsugárral végezte el az utómunkálatokat.

Egyéb beavatkozások:

Veszélyesen megdőlt egy fa Debrecenben, a György utcában. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói motoros láncfűrész segítségével avatkoztak be.

Több ága is letört egy fának Debrecenben, a Pallagi úton. A debreceni hivatásos tűzoltók gépezetes tolólétra és motoros láncfűrész segítségével távolították a gyalogos forgalmat veszélyeztető ágakat.

