szeptember 20., szombat

Friderika névnap

18°
+25
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

1 órája

Földes külterületén két személygépkocsi ütközött össze

Címkék#összefoglaló#tűzoltó#baleset

A vármegye számos pontján megszólaltak a szirénák. Balesethez, kigyulladt autóhoz is siettek a hajdú-bihari tűzoltók.

Haon.hu

Utoléréses baleset történt kora reggel Földes külterületén, ahol két személygépkocsi ütközött össze – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, a  püspökladányi hivatásos tűzoltók, a járműveket átvizsgálták, majd az útról letolták, így az útakadályt megszüntették. Az eset során senki sem sérült meg.

Balesethez, kigyulladt autóhoz is siettek a hajdú-bihari tűzoltók
Balesethez, kigyulladt autóhoz is siettek a hajdú-bihari tűzoltók
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A baleseten kívül is akadt dolga a hajdú-bihari tűzoltóknak

Elhagyatott épület égett pénteken hajnalban Hajdúböszörményben, a Téglási utcában. A város hivatásos tűzoltói egy vízsugárral oltották el a tüzet.

Kigyulladt egy személygépkocsi motortere pénteken délelőtt Debrecenben, a Vénusz és a Gázvezeték utca sarkán. A debreceni hivatásos tűzoltók kiérkezésére az ott tartózkodók eloltották a lángokat. Az egység vízsugár segítségével végezte el az utómunkálatokat.

Szigetelés égett egy teherautó platóján péntek délben, Biharkeresztes közelében a 42-es számú főúton. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók kiérkezésére az ott tartózkodók egy porral oltó segítségével eloltották a tüzet. Az egység egy vízsugárral végezte el az utómunkálatokat.

Egyéb beavatkozások:

Veszélyesen megdőlt egy fa Debrecenben, a György utcában. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói motoros láncfűrész segítségével avatkoztak be.

Több ága is letört egy fának Debrecenben, a Pallagi úton. A debreceni hivatásos tűzoltók gépezetes tolólétra és motoros láncfűrész segítségével távolították a gyalogos forgalmat veszélyeztető ágakat.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu