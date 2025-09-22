szeptember 22., hétfő

Baleset

1 órája

Fotókon és videón a balmazújvárosi baleset, ketten megsérültek

Címkék#ütközés#Balmazújváros#baleset

Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. Baleset történt hétfő délelőtt Balmazújváros határában.

Haon.hu

Baleset történt hétfőn délelőtt Balmazújváros határában, a 3316-os út 26-os kilométerszelvényénél, ahol  két személyautó karambolozott – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, az ütközés következtében az egyik jármű az árokba sodródott. 

Baleset történt hétfő délelőtt Balmazújváros határában
Forrás: HAON

Mentő is érkezett a balesethez

A balesethez a balmazújvárosi önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. 

Baleset Balmazújvárosnál: két autó ütközött

Fotók: HAON

Az eset kapcsán az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte, hogy a helyszínről egy 70 év körüli fejsérült férfit, valamint egy 20 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaik kórházba.

