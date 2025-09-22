Fotókon és videón a balmazújvárosi baleset, ketten megsérültek

Baleset történt hétfőn délelőtt Balmazújváros határában, a 3316-os út 26-os kilométerszelvényénél, ahol két személyautó karambolozott – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, az ütközés következtében az egyik jármű az árokba sodródott.

Baleset történt hétfő délelőtt Balmazújváros határában

Forrás: HAON

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Mentő is érkezett a balesethez

A balesethez a balmazújvárosi önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.