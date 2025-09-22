1 órája
Fotókon és videón a balmazújvárosi baleset, ketten megsérültek
Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. Baleset történt hétfő délelőtt Balmazújváros határában.
Baleset történt hétfőn délelőtt Balmazújváros határában, a 3316-os út 26-os kilométerszelvényénél, ahol két személyautó karambolozott – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, az ütközés következtében az egyik jármű az árokba sodródott.
Mentő is érkezett a balesethez
A balesethez a balmazújvárosi önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
Baleset Balmazújvárosnál: két autó ütközöttFotók: HAON
Az eset kapcsán az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte, hogy a helyszínről egy 70 év körüli fejsérült férfit, valamint egy 20 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaik kórházba.
