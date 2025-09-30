2 órája
Két embert is kórházba szállítottak a hajdú-bihari utakról –fotókkal
Mozgalmas napot tudhatnak maguk mögött a vármegyei tűzoltók. Több baleset és tűz is történt Hajdú-Biharban.
Baleset történt Debrecen külterületén hétfő délután, ahol két autó ütközött össze – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, a debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták és ártalmatlanították a járműveket, mentőszolgálat pedig egy embert kórházba szállított.
Súlyos baleset Debrecennél: kanyarodó autóba csapódott egy tréler – fotókkal, videóval!
Még két baleset történt Hajdú-Biharban
Berettyóújfalu külterületén, a M4-es autópálya közelében egy nyerges vontató ütközött össze egy autóval. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltókat riasztották, akik átvizsgálták és áramtalanították a járműveket. A kamion üzemanyag tankja megsérült és kifolyt az üzemanyag egy része a útra. Az egység az üzemanyag árokba való lefolyását megakadályozta, majd a kilyukadt üzemanyagtartályt egy fa ékkel ideiglenesen eltömítette, így az üzemanyagfolyást megszüntette. A balesetben senki sem sérült meg.
Újabb baleset! Kamion fordult keresztbe az M4-es autópálya hajdú-bihari szakaszán!
Baleset volt hétfőn kora reggel Ebes közelében. Két autó ütközött össze. A debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járműveket. Egy embert a mentőszolgálat kórházba szállított.
Több tűz is történt hétfőn
Hajdúdorog külterületén trágyacsomó égett, emiatt riasztották a hajdúnánási hivatásos tűzoltókat. Az egység két vízsugárral oltotta el a tüzet.
Egy száz literes kuka égett Debrecenben, a Bethlen utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a lángokat.
Tűz volt egy családi ház mellé épített ólban Derecskén, a Tavasz utcában. A tűz átterjedt a családi ház tetőszerkezetére is. A berettyóújfalui hivatásos és a konyári önkéntes tűzoltók oltották el a lángokat három vízsugárral.
Nyírmihálydiban, a Petőfi út mögött szabadtéri tűz volt. A nyíradonyi hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.
Egyéb beavatkozások:
- Több fenyőfát is ki kellett vágni egy általános iskola udvarán Hajdúszoboszlón. A fákat a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók gépezetes tolólétrát vágták ki motoros láncfűrésszel.
- Egy húsz méteres fának az egyik ága hasadt le tegnap Debrecenben, a Hadházi úton. A gyalogos forgalmat veszélyeztette, ezért azt a tűzoltók levágták egy kihúzós létrán át kézifűrésszel.
Újabb baleset! Kamion fordult keresztbe az M4-es autópálya hajdú-bihari szakaszán!