Két embert is kórházba szállítottak a hajdú-bihari utakról –fotókkal

Baleset volt hétfőn kora reggel Ebes közelében. Két autó ütközött össze. A debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járműveket. Egy embert a mentőszolgálat kórházba szállított.

Több tűz is történt hétfőn

Hajdúdorog külterületén trágyacsomó égett, emiatt riasztották a hajdúnánási hivatásos tűzoltókat. Az egység két vízsugárral oltotta el a tüzet.

Egy száz literes kuka égett Debrecenben, a Bethlen utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a lángokat.

Tűz volt egy családi ház mellé épített ólban Derecskén, a Tavasz utcában. A tűz átterjedt a családi ház tetőszerkezetére is. A berettyóújfalui hivatásos és a konyári önkéntes tűzoltók oltották el a lángokat három vízsugárral.

Forrás: Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Nyírmihálydiban, a Petőfi út mögött szabadtéri tűz volt. A nyíradonyi hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.

Egyéb beavatkozások:

Több fenyőfát is ki kellett vágni egy általános iskola udvarán Hajdúszoboszlón. A fákat a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók gépezetes tolólétrát vágták ki motoros láncfűrésszel.

Egy húsz méteres fának az egyik ága hasadt le tegnap Debrecenben, a Hadházi úton. A gyalogos forgalmat veszélyeztette, ezért azt a tűzoltók levágták egy kihúzós létrán át kézifűrésszel.

