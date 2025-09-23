2 órája
Láttad a frontális debreceni balesetet? A sofőr bedrogozva hajtott bele egy másik autóba – fotókkal
A józsai karambolért felelős sofőrt elfogták és előzetesbe helyezték. A nyomozás azonban nem állt le, most a rendőrség a lakosság segítségét kéri a baleset körülményeinek tisztázásához.
Mint arról korábban beszámoltunk, szeptember 17-én hajnalban súlyos baleset történt Debrecen-Józsa térségében, a 35-ös főút 75. kilométerszelvényében. Az egyik autó sofőrje a forgalommal szemben haladva ütközött a szemből érkező járművel. A férfit a helyszínen elfogták és őrizetbe vették, a bíróság pedig előzetes letartóztatásba helyezte. A karambolban hatan sérültek meg, közülük ketten életveszélyesen. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság az esettel kapcsolatban a lakosság segítségét kérte.
Kábítószer hatása alatt okozta a balesetet a férfi
A józsai balesetet okozó sofőr zavartan viselkedett és a kábítószer-fogyasztás tünetei is látszottak rajta, ezért gyorstesztet alkalmaztak, ami pozitív értéket jelzett. Az egyenruhások kábítószer-kereső kutyával átkutatták a kocsit, amiben kiporciózott fehér port találtak fóliákba csomagolva.
A debreceni nyomozók azonnal elkezdték vizsgálni a 34 éves férfi előéletét és hamar rájöttek, hogy nem csak használta a tiltott szereket, hanem kereskedett is azokkal.
A nyomozás során az is kiderült, ki adott kábítószert a baleset okozójának. A férfin a Cívis Közterületi Támogató Alosztállyal közösen ütöttek rajta a rendőrök, majd előállították, és gyanúsítottként hallgatták ki.
Aki látta a balesetet, jelentkezzen!
A Debreceni Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya közúti baleset gondatlan okozása vétség gyanúja miatt folytatja az eljárást. A hatóság most szemtanúk jelentkezését várja, hogy tisztázhassák a baleset körülményeit – derült ki a police.hu közleményéből.
Fotók: Vida Márton Péter
A rendőrség kéri, hogy aki látta a balesetet, jelentkezzen személyesen a Debreceni Rendőrkapitányságon (Debrecen, Sámsoni út 149.), telefonon a 06-52/457-040-es számon, a Telefontanú 06-80/555-111-es zöldszámán vagy a 112-es segélyhívón.
