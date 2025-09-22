Elütöttek egy kerékpárost Hajdúszoboszlón, egy ember megsérült! - fotókkal, videóval

Baleset történt hétfő délelőtt Hajdúszoboszlón: egy kerékpáros és egy személyautó ütközött az Attila és az Ádám utca kereszteződésében eddig tisztázatlan körülmények között - tudta meg a Hajdú Online. A helyszíni képek alapján a mentők is a helyszínen vannak.

Baleset Hajdúszoboszlón: kerékpáros és autó ütközött

Fotó: Tóth Imre

Információink szerint a rendőrség megkezdte a baleset körülményeinek a vizsgálatát.

Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya megkeresésünkre közölte, a helyszínről egy 80 év körüli nőt végtagsérüléssel, stabil állapotban szállítottak kórházba.

A helyszínen készült felvételeket itt tudjátok megnézni: