Sziréna

1 órája

Baleset Hajdúszoboszlón: két autó ütközött össze, ketten megsérültek! – fotókkal!

Péntek este karambolozott két autó az egyik kereszteződésben. A balesetnek két sérültje is van.

Haon.hu

Baleset történt péntek este Hajdúszoboszlón, két autó ütközött össze a Keleti utca és a Wesselényi utca kereszteződésében – tudta meg a Haon. 

Baleset Hajdúszoboszlón: péntek este karambolozott két autó a Keleti utca és a Wesselényi utca kereszteződésében
Baleset Hajdúszoboszlón: péntek este karambolozott két autó a Keleti utca és a Wesselényi utca kereszteződésében
Forrás: Tóth Imre

Megkeresésünkre az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte, a helyszínről egy fiatal lányt, valamint egy középkorú nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. 

További fotók a péntek esti baleset helyszínéről:

Baleset Hajdúszoboszlón: két autó ütközött össze

Fotók: Tóth Imre

