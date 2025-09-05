Sziréna
Baleset Hajdúszoboszlón: két autó ütközött össze, ketten megsérültek! – fotókkal!
Péntek este karambolozott két autó az egyik kereszteződésben. A balesetnek két sérültje is van.
Baleset történt péntek este Hajdúszoboszlón, két autó ütközött össze a Keleti utca és a Wesselényi utca kereszteződésében – tudta meg a Haon.
Megkeresésünkre az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte, a helyszínről egy fiatal lányt, valamint egy középkorú nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
További fotók a péntek esti baleset helyszínéről:
Baleset Hajdúszoboszlón: két autó ütközött összeFotók: Tóth Imre
