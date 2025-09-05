Baleset Hajdúszoboszlón: két autó ütközött össze, ketten megsérültek! – fotókkal!

Baleset történt péntek este Hajdúszoboszlón, két autó ütközött össze a Keleti utca és a Wesselényi utca kereszteződésében – tudta meg a Haon.

Baleset Hajdúszoboszlón: péntek este karambolozott két autó a Keleti utca és a Wesselényi utca kereszteződésében

Forrás: Tóth Imre

Megkeresésünkre az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte, a helyszínről egy fiatal lányt, valamint egy középkorú nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

További fotók a péntek esti baleset helyszínéről: