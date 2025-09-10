szeptember 10., szerda

Baleset

1 órája

Súlyosan megsérült egy kerékpáros a hajdúszoboszlói balesetben - fotókkal

Helyszíni fotókkal! Baleset történt délelőtt a fürdővárosban.

Haon.hu

Baleset történt szerda délelőtt Hajdúszoboszlón, a Tokaji utcában - tudta meg a Haon. Eddig tisztázatlan körülmények között egy személyautó és egy elektromos meghajtású kerékpár ütközött össze. 

Baleset Hajdúszoboszlón: elektromos kerékpár és autó ütközött
Baleset Hajdúszoboszlón: elektromos kerékpár és autó ütközött
Fotó: Tóth Imre

Az Országos Mentőszolgálat megkeresésünkre közölte, a helyszínről egy 60 év körüli nőt súlyos sérülésekkel stabil állapotban szállítottak kórházba.

A helyszínről készült képeket itt tudjátok megtekinteni:

Baleset Hajdúszoboszlón: autó és elektromos kerékpár ütközött

Fotók: Tóth Imre

