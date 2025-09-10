Súlyosan megsérült egy kerékpáros a hajdúszoboszlói balesetben - fotókkal

Baleset történt szerda délelőtt Hajdúszoboszlón, a Tokaji utcában - tudta meg a Haon. Eddig tisztázatlan körülmények között egy személyautó és egy elektromos meghajtású kerékpár ütközött össze.

Baleset Hajdúszoboszlón: elektromos kerékpár és autó ütközött

Fotó: Tóth Imre

Az Országos Mentőszolgálat megkeresésünkre közölte, a helyszínről egy 60 év körüli nőt súlyos sérülésekkel stabil állapotban szállítottak kórházba.

A helyszínről készült képeket itt tudjátok megtekinteni: