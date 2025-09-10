Baleset
1 órája
Súlyosan megsérült egy kerékpáros a hajdúszoboszlói balesetben - fotókkal
Helyszíni fotókkal! Baleset történt délelőtt a fürdővárosban.
Baleset történt szerda délelőtt Hajdúszoboszlón, a Tokaji utcában - tudta meg a Haon. Eddig tisztázatlan körülmények között egy személyautó és egy elektromos meghajtású kerékpár ütközött össze.
Az Országos Mentőszolgálat megkeresésünkre közölte, a helyszínről egy 60 év körüli nőt súlyos sérülésekkel stabil állapotban szállítottak kórházba.
A helyszínről készült képeket itt tudjátok megtekinteni:
Baleset Hajdúszoboszlón: autó és elektromos kerékpár ütközöttFotók: Tóth Imre
