Három embert kórházba szállítottak a hajdú-bihari baleset után

Két személygépkocsi ütközött össze szerda délelőtt Hajdúböszörmény és Hajdúdorog között, a 3502-es számú úton. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók érkeztek a balesethez, akik átvizsgálták, majd áramtalanították a járműveket. Az autókban hárman utaztak, őket a mentőszolgálat kórházba szállította – írja szerdai ügyeleti összefoglalójában a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem.

Baleset a 3502-es úton, három embert kórházba szállítottak

Forrás: illusztráció/MW-archív

Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte, a helyszínről két nőt és egy férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

A balesetek mellett több kettéhasadt fatörzshöz is riasztották a tűzoltókat

Kettéhasadt egy tizenöt méter magas fa törzse szerdán délelőtt Debrecenben, a Látókép utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók gépezetes tolólétrán keresztül motoros láncfűrész segítségével távolították a veszélyes ágat. Szintén a cívisvárosban, a Csanak utcában is szükség volt a tűzoltók munkájára, itt egy fa ága hasadt le. Az egység létrán keresztül motoros láncfűrésszel avatkozott be.

Kettéhasadt a törzse, és az ágai is letörtek egy tizenöt méter magas fának szerdán délben Debrecenben, a Derék utcában. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói magasból mentő segítségével távolították el a gyalogos- és járműforgalmat is veszélyeztető ágakat.

