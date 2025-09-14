szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

18°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

53 perce

Vasúti átjárónál történt baleset Hajdúböszörménynél, a mentőket is riasztották!

Címkék#vonat#autó#Hajdúböszörmény#közlekedés#baleset

Lesodródott az útról egy autó. A balesetnek több sérültje is lehet.

Haon.hu

Baleset történt vasárnap délelőtt Hajdúböszörmény és Hajdúvid között, árokba hajtott egy gépkocsi a 3502-es út 28-as kilométerszelvényénél, a vasúti átjárónál – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben hárman utaztak. 

Vasúti átjárónál történt baleset Hajdúböszörménynél, a mentőket is riasztották!
Vasúti átjárónál történt baleset Hajdúböszörmény térségében, a mentőket is riasztották!
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

A társhatóságok is kiérkeztek a balesethez, amely információk szerint nem okoz fennakadást sem a vasúti, sem a közúti közlekedésben.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu