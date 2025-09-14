Sziréna
53 perce
Vasúti átjárónál történt baleset Hajdúböszörménynél, a mentőket is riasztották!
Lesodródott az útról egy autó. A balesetnek több sérültje is lehet.
Baleset történt vasárnap délelőtt Hajdúböszörmény és Hajdúvid között, árokba hajtott egy gépkocsi a 3502-es út 28-as kilométerszelvényénél, a vasúti átjárónál – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben hárman utaztak.
A társhatóságok is kiérkeztek a balesethez, amely információk szerint nem okoz fennakadást sem a vasúti, sem a közúti közlekedésben.
