Mentők is érkeztek a helyszínre, két autó ütközött Hajdúböszörménynél

Összeütközött két gépkocsi Hajdúböszörmény és Hajdúdorog között, a 3502-es út 32-es kilométerszelvényénél szerda délelőtt - közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. Hárman utaztak a járművekben, amelyeket a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak.

Baleset Hajdúböszörménynél: két autó ütközött

Forrás: illusztráció/MW-archív

Hozzátették, az egység és a mentők félpályás útlezárás mellett végzik a munkálatokat.

Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte, a helyszínről két nőt és egy férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Nem ez volt az egyetlen baleset a vármegyében szerdán

Szerda délelőtt egy autó és egy elektromos kerékpár ütközött Hajdúszoboszlón, a Tokay utcán. A mentőszolgálat egy 60 év körüli nőt kórházba szállított. A helyszínről készült felvételeket itt tudjátok megnézni: