Balesetek Hajdú-Biharban: törött autók mindenfelé, több embert a mentők vittek el!
Az időjárás sem könnyítette meg a közlekedők dolgát a hétvégén Hajdú-Biharban. Akadt olyan baleset is, ahol gyermek is sérült.
Több közúti baleset is történt vasárnap Hajdú-Biharban, egyes esetekben még a mentőszolgálat segítségére is szükségvolt, sérültekről is beszámoltak a hatóságok. Vasárnap délelőtt sodródott le az útról, majd hajtott árokba egy személygépkocsi Hajdúvid és Hajdúböszörmény között, a 3502-es számú úton egy vasúti átjárónál – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók átvizsgálták, majd áramtalanították a járműveket. A mentőszolgálat az autó három utasát kórházba szállította. A helyszínről egy kisgyermeket is kórházba szállítottak a mentők.
Árokba hajtott egy személygépkocsi vasárnap délután Sárrétudvarin, a Kossuth utcában. A püspökladányi hivatásos tűzoltók átvizsgálták, majd áramtalanították a járművet. Az adóban ketten utaztak, a mentőszolgálat mindenkit kórházházba szállított.
Szalagkorlátnak ütközött egy személygépkocsi vasárnap délután Hajdúhadház térségében a 4-es számú főúton. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók, átvizsgálták a járművet, majd a forgalmi akadályt megszüntették. Az eset során senki sem sérült meg.
Lesodródott az útról egy személygépkocsi tegnap késő este Debrecenen, a Gyémánt utcában. A város hivatásos tűzoltói kézi erővel szabadítottak ki az elakadt járművet.
Egyéb beavatkozások:
Nagy mennyiségű esővíz gyűlt össze Debrecenben a Derék utcában, tegnap délután. A debreceni hivatásos tűzoltók szivattyú segítségével távolították el a gyalogos forgalmat is veszélyeztető csapadékot.
Úttestre dőlt egy fa tegnap hajnalban Debrecenben, a Nagyerdei körúton. A debreceni hivatásos tűzoltók láncfűrész segítségével távolították el a fát.
