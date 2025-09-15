Több közúti baleset is történt vasárnap Hajdú-Biharban, egyes esetekben még a mentőszolgálat segítségére is szükségvolt, sérültekről is beszámoltak a hatóságok. Vasárnap délelőtt sodródott le az útról, majd hajtott árokba egy személygépkocsi Hajdúvid és Hajdúböszörmény között, a 3502-es számú úton egy vasúti átjárónál – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók átvizsgálták, majd áramtalanították a járműveket. A mentőszolgálat az autó három utasát kórházba szállította. A helyszínről egy kisgyermeket is kórházba szállítottak a mentők.

Balesetek Hajdú-Biharban: törött autók mindenfelé, több embert a mentők vittek el!

Forrás: Illusztráció/MW-archív

Több baleset is történt vasárnap Hajdú-Biharban

Árokba hajtott egy személygépkocsi vasárnap délután Sárrétudvarin, a Kossuth utcában. A püspökladányi hivatásos tűzoltók átvizsgálták, majd áramtalanították a járművet. Az adóban ketten utaztak, a mentőszolgálat mindenkit kórházházba szállított.

