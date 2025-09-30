Baleset Esztáron: kettétörte a villanyoszlopot egy autós! - fotóval!

Baleset történt kedd délután Esztáron - hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán a Berettyóhír. Mint kiderült, egy személyautó hajtott villanyoszlopnak a 4812-es számú út 22-es km szelvényénél, ezért a környéken lakók ideiglenes áramkimaradással is számolhatnak.

Kedd délután történt baleset Esztáron

Forrás: Facebook / Berettyóhír

A hírportál úgy tudja, a műszaki mentés idejére teljes útzárat rendeltek el.

Nem ez volt az első eset?

Az egyik kommentelő a balesetet látva azt írta, egy pár hete is ugyan ebben a kanyarban törte szét a beton műtárgyat valaki a csatorna felett.

Nem ismerem a mostani szituációt, de tény, hogy a betonoszlop nem törik ki lassú tempónál. Amikor itt haladok el autóval, sokan majdhogynem belém jönnek, nem értik, hogy miért lassítok. Azért lassítok, mert nem lehet belátni a kanyart!

– fejtette ki a környéken lakó autós.

