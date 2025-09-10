2 órája
Súlyos baleset történt Debrecenben, megsérült egy motoros – fotóval!
Több közúti balesetnél is szükség volt a tűzoltók beavatkozására kedden. Debrecenben szenvedett balesetet egy motoros.
Személygépkocsi és motor ütközött össze kedden délelőtt Debrecenben, a Vámospércsi úton. A város hivatásos tűzoltói átvizsgálták a járműveket, majd az úttestre folyt üzemanyagot felitatták. A mentőszolgálat a motor sofőrjét kórházba szállította.
Utoléréses baleset történt kedd reggel az M3-as autópálya hajdúnánási pihenője közelében – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, egy személygépkocsi és egy kamion ütközött össze. A hajdúnánási hivatásos tűzoltók átvizsgálták, majd áramtalanították a járműveket. Az autó sofőrjét a mentőszolgálat kivizsgálásra kórházba szállította.
Két személygépkocsi ütközött össze kedden délután Hajdúdorog határában a 3502-es számú úton. A hajdúnánási hivatásos tűzoltók átvizsgálták, majd áramtalanították a járműveket. Az autókban összesen hárman utaztak, őket a mentőszolgálat kórházba szállította.
Egyéb beavatkozások:
Farakás égett egy családi ház udvarán keddre virradóra Hajdúsámsonban, az Irinyi utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.
Lehasadt egy faág és a gyalogos forgalmat veszélyeztette tegnap reggel Debrecenben, a Kórház utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel avatkoztak be.
