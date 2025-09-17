szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

20°
+26
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

3 órája

Motorosbaleset történt a Debreceni Egyetem mellett! – fotókkal!

Címkék#debrecen#parkoló#debreceni egyetem#baleset

Szerda délelőtt sodortak el egy motorost. A balesetben a motoros könnyebb sérüléseket szenvedett.

Haon.hu

Baleset történt szerda délelőtt Debrecenben, a Dóczy József utcán – tudta meg a Haon. Információink szerint a balesteben egy motoros és egy autó volt érintett. 

Baleset történt szerda délelőtt Debrecenben, a Dóczy József utcán
Baleset történt szerda délelőtt a Debreceni Egyetem közelében, a Dóczy József utcán
Forrás: Katona Ákos

Úgy tudjuk, a motoros a parkolóból fordult ki a Dóczy József utca irányába, amikor egy érkező autó elsodorta. 

Információink szerint a motoros könnyebb sérüléseket szenvedett.

További fotók a baleset helyszínéről:

Baleset történt szerda délelőtt Debrecenben, a Dóczy József utcán

Fotók: Katona Ákos

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu