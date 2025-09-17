Sziréna
3 órája
Motorosbaleset történt a Debreceni Egyetem mellett! – fotókkal!
Szerda délelőtt sodortak el egy motorost. A balesetben a motoros könnyebb sérüléseket szenvedett.
Baleset történt szerda délelőtt Debrecenben, a Dóczy József utcán – tudta meg a Haon. Információink szerint a balesteben egy motoros és egy autó volt érintett.
Úgy tudjuk, a motoros a parkolóból fordult ki a Dóczy József utca irányába, amikor egy érkező autó elsodorta.
Információink szerint a motoros könnyebb sérüléseket szenvedett.
További fotók a baleset helyszínéről:
Baleset történt szerda délelőtt Debrecenben, a Dóczy József utcánFotók: Katona Ákos
