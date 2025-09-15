Sziréna
30 perce
Baleset Debrecenben: két autó ütközött össze a reggeli csúcsban!
A helyszínre a mentőket is riasztották. A baleset a Monostorpályi úton történt.
Baleset történt hétfő reggel Debrecenben, a Monostorpályi úton – értesült a Haon. Úgy tudjuk, utoléréses baleset történt, a helyszínre a mentőket is riasztották. A balesetben érintett járművek forgalmi akadályt nem képeznek.
