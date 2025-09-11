Baleset történt Balmazújváros és Tócóvölgy között csütörtökön – hívta fel rá a figyelmet a MÁVInform. Mint írták, a Debrecenből 10:55-kor Látókép felé elindult vonat oldalának ütközött egy személygépkocsi Debrecenben, a Cukros úton lévő átjáróban. A MÁV azt írta, a balesetkor a fénysorompó jól működött, a vonaton senki sem sérült meg. A balesetben érintett vonat utasait a Katasztrófavédelem munkatársai segítségével szállították át pótlóbuszra.

Baleset Debrecennél: vonat és autó ütközött az egyik vasúti átjáróban!

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Baleset Debrecen közelében: autó hajtott a vonat oldalának

Ahogy az a MÁVInform közleményéből kiderült, a baleseti helyszínelés idejére a vonatforgalom is szünetelt. A Debrecen-Füzesabony vonalon 10-20 perccel nőtt meg az eljutási idő. A helyszínelést 13 órára fejezték be, így ismét közlekedhetnek a vonatok a Látókép-Debrecen szakaszon. Hozzátették, kora délután helyreállhat a menetrend a Debrecen-Füzesabony vonalon is.

Ajánljuk még: