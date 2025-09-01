A kerítés fogta meg a Suzukit Debrecenben, még a beton is kitört - fotókon a baleset

Baleset történt hétfő délután Debrecenben, a Budai Nagy Antal utcában, ahol egymásba hajtott két személykocsi – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, az egyik jármű egy kerítésnek is nekicsapódott.

Baleset történt hétfő délután Debrecenben, a Budai Nagy Antal utcában

Forrás: Vida Márton Péter

A debreceni balesethez mentő is érkezett

A város hivatásos tűzoltói áramtalanítottak. A helyszínre mentő is érkezett.

A baleset helyszínén készült fotóinkat itt tekinthetik meg: