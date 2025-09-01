Baleset
1 órája
A kerítés fogta meg a Suzukit Debrecenben, még a beton is kitört - fotókon a baleset
A helyszínre mentő is érkezett. Baleset történt hétfő délután Debrecenben, a Budai Nagy Antal utcában.
Baleset történt hétfő délután Debrecenben, a Budai Nagy Antal utcában, ahol egymásba hajtott két személykocsi – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, az egyik jármű egy kerítésnek is nekicsapódott.
A debreceni balesethez mentő is érkezett
A város hivatásos tűzoltói áramtalanítottak. A helyszínre mentő is érkezett.
A baleset helyszínén készült fotóinkat itt tekinthetik meg:
Két autó ütközött össze Debrecenben, az egyik jármű a kerítésnek csapódottFotók: Vida Márton Péter
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!
7 órája
Lebuktatták a piszkosan játszó hajdú-bihari gyógyászt – úgy csalták csapdába, hogy nem sejtett semmit
Ezt ne hagyja ki!Kadétképzés
2 órája
Díjakat is hozott a miniszter a debreceni tanévnyitóra, listán az iskola kitüntetettjei – fotókkal, videóval
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre