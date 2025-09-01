szeptember 1., hétfő

Baleset

1 órája

A kerítés fogta meg a Suzukit Debrecenben, még a beton is kitört - fotókon a baleset

Címkék#debrecen#mentő#ütközés#kerítés#baleset

A helyszínre mentő is érkezett. Baleset történt hétfő délután Debrecenben, a Budai Nagy Antal utcában.

Haon.hu

Baleset történt hétfő délután Debrecenben, a Budai Nagy Antal utcában, ahol egymásba hajtott két személykocsi – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, az egyik jármű egy kerítésnek is nekicsapódott. 

Baleset történt hétfő délután Debrecenben, a Budai Nagy Antal utcában
Forrás: Vida Márton Péter

A debreceni balesethez mentő is érkezett

A város hivatásos tűzoltói áramtalanítottak. A helyszínre mentő is érkezett.

A baleset helyszínén készült fotóinkat itt tekinthetik meg:

Két autó ütközött össze Debrecenben, az egyik jármű a kerítésnek csapódott

Fotók: Vida Márton Péter

Ajánljuk még:

 

