Összeütközött két autó Debrecen egyik legforgalmasabb szakaszán

Két autó szenvedett utoléréses balesetet a 4-es főút 220-as kilométerszelvényénél, Debrecen térségében. A város hivatásos tűzoltói áramtalanítják a karambolos járműveket – számolt be róla katasztrófavédelem hétfő kora reggel.

Balesettel indult a reggel Debrecennél

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Az érintett útszakaszon félpályán, irányítás mellett halad a forgalom a baleset miatt.

