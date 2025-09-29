Sziréna
Összeütközött két autó Debrecen egyik legforgalmasabb szakaszán
Karambollal indult a nap Debrecennél. A baleset miatt a hatóságokat is riasztani kellett.
Két autó szenvedett utoléréses balesetet a 4-es főút 220-as kilométerszelvényénél, Debrecen térségében. A város hivatásos tűzoltói áramtalanítják a karambolos járműveket – számolt be róla katasztrófavédelem hétfő kora reggel.
Az érintett útszakaszon félpályán, irányítás mellett halad a forgalom a baleset miatt.
