Sziréna

41 perce

Összeütközött két autó Debrecen egyik legforgalmasabb szakaszán

Karambollal indult a nap Debrecennél. A baleset miatt a hatóságokat is riasztani kellett.

Haon.hu

Két autó szenvedett utoléréses balesetet a 4-es főút 220-as kilométerszelvényénél, Debrecen térségében. A város hivatásos tűzoltói áramtalanítják a karambolos járműveket – számolt be róla katasztrófavédelem hétfő kora reggel. 

Balesettel indult a reggel Debrecennél
Forrás: Illusztráció / MW-archív

Az érintett útszakaszon félpályán, irányítás mellett halad a forgalom a baleset miatt.

