1 órája
Villamossal ütközött egy autó Debrecenben! – fotókkal!
Csütörtök délután történt meg a baj. A balesetben egy kisteherautó és egy Nádor utcán közlekedő 2-es villamos volt érintett.
Baleset történt csütörtök délután a debreceni Nádor utcán, a karambol a DKV villamos-közlekedését is érinti – derült ki a közlekedési vállalat közleményéből.
Azt írták, a rendőrségi helyszínelés ideje alatt a 2-es villamosok szakaszosan közlekednek, illetve két megálló között szünetel a villamosközlekedés is.
Baleset Debrecenben: villamos és autó ütközött a Nádor utcán!Fotók: Vida Márton Péter
Baleset Debrecenben: villamos és autó ütközött, így változott a menetrend
A DKV Zrt. közleményéből kiderült, a járatok három szakaszban közlekednek:
- Nagyállomás - Kálvin tér - Nagyállomás,
- Kölcsey Központ - Szent László Görögkatolikus Gimnázium - Kölcsey Központ
- és a Szent László Görögkatolikus Gimnázium - Doberdó utca - Szent László Görögkatolikus Gimnázium megállóhelyek között.
Azt is megjegyezték, a megváltott vonaljegyek átszállás után is érvényesek, de azokat minden járművön érvényesíteni kell, valamint arra is felhívták a figyelmet, hogy
a Kálvin tér és a Kölcsey Központ között szünetel a villamosközlekedés.
Frissítés: helyreállt a közlekedés rendje!
A DKV Zrt. közösségi oldalán nemrégiben arról számolt be, hogy befejeződött a rendőrségi helyszínelés a Nádor utcán, így a 2-es villamosok ismét a teljes vonalon, megszakítás nélkül közlekednek.
Ne hagyja ki:
Nem ez volt az egyetlen baleset csütörtökön Debrecenben, a Böszörményi úton két autó ütközött össze a délutáni órákban.
Ajánljuk még:
Te is ide akarsz majd költözni, ha meglátod, micsoda lakópark épül Hajdú-Biharban!
Egész Hajdú-Bihar mulatozni fog szeptember első hétvégéjén – egy rakás ingyenes programot találtunk