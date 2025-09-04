szeptember 4., csütörtök

Sziréna

1 órája

Villamossal ütközött egy autó Debrecenben! – fotókkal!

Címkék#autó#debrecen#DKV Zrt.#közlekedés#villamos#baleset

Csütörtök délután történt meg a baj. A balesetben egy kisteherautó és egy Nádor utcán közlekedő 2-es villamos volt érintett.

Haon.hu

Baleset történt csütörtök délután a debreceni Nádor utcán, a karambol a DKV villamos-közlekedését is érinti – derült ki a közlekedési vállalat közleményéből. 

Baleset Debrecenben: villamossal ütközött a Nádor utcán egy autó csütörtökön
Baleset Debrecenben: villamossal ütközött a Nádor utcán egy autó csütörtökön
Forrás: Vida Márton Péter

Azt írták, a rendőrségi helyszínelés ideje alatt a 2-es villamosok szakaszosan közlekednek, illetve két megálló között szünetel a villamosközlekedés is.

Baleset Debrecenben: villamos és autó ütközött a Nádor utcán!

Fotók: Vida Márton Péter

Baleset Debrecenben: villamos és autó ütközött, így változott a menetrend

A DKV Zrt. közleményéből kiderült, a járatok három szakaszban közlekednek:

  • Nagyállomás - Kálvin tér - Nagyállomás, 
  • Kölcsey Központ - Szent László Görögkatolikus Gimnázium - Kölcsey Központ 
  • és a Szent László Görögkatolikus Gimnázium - Doberdó utca - Szent László Görögkatolikus Gimnázium megállóhelyek között. 

Azt is megjegyezték, a megváltott vonaljegyek átszállás után is érvényesek, de azokat minden járművön érvényesíteni kell, valamint arra is felhívták a figyelmet, hogy

a Kálvin tér és a Kölcsey Központ között szünetel a villamosközlekedés. 

Frissítés: helyreállt a közlekedés rendje!

A DKV Zrt. közösségi oldalán nemrégiben arról számolt be, hogy befejeződött a rendőrségi helyszínelés a Nádor utcán, így a 2-es villamosok ismét a teljes vonalon, megszakítás nélkül közlekednek.

Nem ez volt az egyetlen baleset csütörtökön Debrecenben, a Böszörményi úton két autó ütközött össze a délutáni órákban.

