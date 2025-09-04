Villamossal ütközött egy autó Debrecenben! – fotókkal!

Baleset Debrecenben: villamos és autó ütközött, így változott a menetrend

A DKV Zrt. közleményéből kiderült, a járatok három szakaszban közlekednek:

Nagyállomás - Kálvin tér - Nagyállomás,

Kölcsey Központ - Szent László Görögkatolikus Gimnázium - Kölcsey Központ

és a Szent László Görögkatolikus Gimnázium - Doberdó utca - Szent László Görögkatolikus Gimnázium megállóhelyek között.

Azt is megjegyezték, a megváltott vonaljegyek átszállás után is érvényesek, de azokat minden járművön érvényesíteni kell, valamint arra is felhívták a figyelmet, hogy

a Kálvin tér és a Kölcsey Központ között szünetel a villamosközlekedés.

Frissítés: helyreállt a közlekedés rendje!

A DKV Zrt. közösségi oldalán nemrégiben arról számolt be, hogy befejeződött a rendőrségi helyszínelés a Nádor utcán, így a 2-es villamosok ismét a teljes vonalon, megszakítás nélkül közlekednek.

Nem ez volt az egyetlen baleset csütörtökön Debrecenben, a Böszörményi úton két autó ütközött össze a délutáni órákban.