szeptember 13., szombat

Kornél névnap

26°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

51 perce

Baleset Debrecennél: lesodródott az útról, majd felborult egy autó!

Címkék#autó#debrecen#tűzoltó#baleset

A mentőszolgálat is a helyszínre érkezett. A baleset szombat délután történt.

Haon.hu

Lesodródott az úttestről és az oldalára borult egy személyautó szombat délután Debrecen külterületén – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavelmi Igazgatóság. Mint írták, az eset a Külső Létai úton, az Almáskert utca közelében történt. A debreceni hivatásos tűzoltók vonultak ki a balesethez, amelyhez a mentőket is riasztották. A raj áramtalanította a gépkocsit.

Baleset Debrecennél: lesodródott az útról, majd felborult egy autó!
Baleset Debrecennél: lesodródott az útról, majd felborult egy autó!
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu