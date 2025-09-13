Sziréna
51 perce
Baleset Debrecennél: lesodródott az útról, majd felborult egy autó!
A mentőszolgálat is a helyszínre érkezett. A baleset szombat délután történt.
Lesodródott az úttestről és az oldalára borult egy személyautó szombat délután Debrecen külterületén – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavelmi Igazgatóság. Mint írták, az eset a Külső Létai úton, az Almáskert utca közelében történt. A debreceni hivatásos tűzoltók vonultak ki a balesethez, amelyhez a mentőket is riasztották. A raj áramtalanította a gépkocsit.
