3 órája
Baleset a forgalmas debreceni útszakaszon, több járat terelőútvonalon - frissítve!
Két autó ütközött a cívisvárosban. A baleseti helyszínelés ideje alatt több járat terelőútvonalon közlekedik.
Baleset történt Debrecenben, a Kassai úton csütörtök délután. A Köztemető, főkapu és a Klinikai Központ irányába közlekedő 3-as, 5-ös és 24-es járatok a Kassai út – Baksai Sándor utca – Hadházi út terelőútvonalon közlekednek, a rendőrségi helyszínelés végéig. Kimaradó megállóhelyek: Kemény Zsigmond utca, Kassai út – közölte a DKV Zrt.
A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-Főkapitányság megkeresésünkre közölte, a Kassai úton két személyautó ütközött.
Nem megerősített információink szerint személyi sérülés is történt. A rendőrségi helyszínelés ideje alatt torlódásra kell számítani.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
FRISSÍTÉS: A DKV tájékoztatása szerint befejeződött a rendőrségi helyszínelés a Kassai úton, a 3-as és 5-ös trolibuszok, valamint a 24-es autóbuszok ismét az eredeti útvonalon közlekednek a továbbiakban.
Nem ez volt az egyetlen baleset csütörtökön a vármegyében
Délután a 35-ös főúton is történt baleset: ott három autó ütközött. A baleset helyszínéről készült képeket ebben a cikkben nézheted meg:
Ajánljuk még:
Halálos baleset Vámospércsnél: Újszülött gyermekéhez sietett, végül két ember halálát okozta az ittas nyíracsádi férfi – fotókkal, videóval
Fellélegezhetnek az autósok! Újra kétirányúak lesznek a forgalmas debreceni utcák