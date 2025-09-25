szeptember 25., csütörtök

Sziréna

3 órája

Baleset a forgalmas debreceni útszakaszon, több járat terelőútvonalon - frissítve!

Címkék#debrecen#Kassai út#baleset

Két autó ütközött a cívisvárosban. A baleseti helyszínelés ideje alatt több járat terelőútvonalon közlekedik.

Haon.hu

Baleset történt Debrecenben, a Kassai úton csütörtök délután. A Köztemető, főkapu és a Klinikai Központ irányába közlekedő 3-as, 5-ös és 24-es járatok a Kassai út – Baksai Sándor utca – Hadházi út terelőútvonalon közlekednek, a rendőrségi helyszínelés végéig. Kimaradó megállóhelyek: Kemény Zsigmond utca, Kassai út – közölte a DKV Zrt.

Baleset Debrecenben: két autó ütközött a Kassai úton
Baleset Debrecenben: két autó ütközött a Kassai úton
Forrás: illusztráció/Napló-archív

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-Főkapitányság megkeresésünkre közölte, a Kassai úton két személyautó ütközött.

 Nem megerősített információink szerint személyi sérülés is történt. A rendőrségi helyszínelés ideje alatt torlódásra kell számítani. 

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

FRISSÍTÉS: A DKV tájékoztatása szerint befejeződött a rendőrségi helyszínelés a Kassai úton, a 3-as és 5-ös trolibuszok, valamint a 24-es autóbuszok ismét az eredeti útvonalon közlekednek a továbbiakban.

Nem ez volt az egyetlen baleset csütörtökön a vármegyében

Délután a 35-ös főúton is történt baleset: ott három autó ütközött. A baleset helyszínéről készült képeket ebben a cikkben nézheted meg:

Ajánljuk még:

 

 

 

